В Uber создали картографический и навигационный сервисы, которые добавили в Android-версию приложения для водителей. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Ранее она уже использовалась в приложении для iOS.

Теперь с помощью нового сервиса водители могут составлять маршрут и следовать по нему, не используя такие системы навигации, как Google Maps и Яндекс.Навигатор. Версию для iPhone также обновили: появилась функция отслеживания дорожного трафика в режиме настоящего времени.

Летом в 2016 году стало известно о планах Uber вложить $500 миллионов в разработку своих карт, чтобы сделать водителей независимыми от других навигационных сервисов. Руководитель картографического сервиса Maps.me Евгений Лисовский рассказывал «Роем!», что Uber, который, как и другие сервисы, использующие SDK Google, платит немалые деньги за использование Maps API.