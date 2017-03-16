Московская маршрутная сеть «Магистраль» увеличила пассажиропоток на 30%, что составляет около полумиллиона человек в будний день, сообщил столичный департамент транспорта. Новая сеть запустилась в октябре 2016 года. «Магистраль» построена на основе анализа разнородных городских данных: собранных у сотовых операторов, датчиков ГЛОНАСС, с систем проверки билетов, всего подключены 30 источников. Авторы «Магистрали» иронично объясняли москвичам: «— Почему меня не спросили [где и как провести маршрут общественного транспорта]? На самом деле вас спросили, и вы ответили — но не словами, а делом».

Мы собрали терабайт данных об использовании наземного транспорта Москвы: статистику посадок и высадок, частоту и скорость движения, нагрузку на дороги и пересадочные узлы. С помощью сотовых данных и систем слежения мы получили точную картину движения каждого автобуса. Всего мы собирали данные из 30 источников.

«Магистраль» объединяет 370 автобусов, троллейбусов и трамваев в маршрутной сети, но не такси.

В январе 2016 года мэр Москвы Собянин попросил такси-сервисы передавать в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (РНИС) местоположение такси, его скорость и путевой угол. 31 января 2017 года департамент транспорта Москвы направил проект регламента раскрытия данных такси-сервисам, в ответ сервисы высказали свои замечания. Сотрудник одной из компаний заявил «Ведомостям», что: «Для компаний распространение подобной информации неприемлемо — с ее помощью можно будет отслеживать финансовые показатели компании, а они относятся к сведениям, составляющим коммерческую тайну», его коллега в другом агрегаторе дополнил страхи: «Нас также тревожит предложение сделать такие данные открытыми». Названия этих такси-сервисов не раскрыты. Однако известно, что Яндекс.Такси передают сведения о поездках подключённых машин московским властям, а Uber и Gett этого не делают.

Спустя полгода после запуска «Магистрали» стало очевидно, что такси можно начинать бояться не только раскрытия финансовых показателей. Московская власть изучила спрос на перемещения и улучшила работу подчинённого ей общественного транспорта. Сократилось число потенциальных пассажиров такси. Интересно, что даже без «Магистрали» у такси в Москве есть проблема — поездки на такси в столице дешевеют. За три года их стоимость снизилась на 30%. В 2014 году она составляла около 700 рублей, а в 2016 году 500 рублей, по данным департамента транспорта города.