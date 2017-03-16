Приложение Secret, которое было запущено в начале 2014 года, позволяло пользователям публиковать анонимные посты (в том числе — компрометирующие и запугивающие) и просматривать анонимные сообщения от своих друзей. Аналогичные соцсети, Whisper и Yik Yak, при запуске были восприняты как будущее социальных сетей и, конечно, стремительно набирали популярность. Тем не менее, несмотря на коллективное финансирование в $200 миллионов, анонимность остается своего рода криптонитом для приложений.

Причина проста: социальная сеть преследует одну цель — объединять людей. Без имен слова пользователей будут либо недоброжелательными, либо бессмысленными. Кроме того, из-за часто проявляющейся антиобщественности эти соцсети всегда подвергались жёсткой критике. В итоге Secret закрылась после года работы, а Yik Yak был запрещен в учебных учреждениях США.