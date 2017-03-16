Открытка: Основательница Rusbase Мария Подлеснова ищет компромат на домейнера Павла Гросс-Днепрова, а Днепров зовёт Подлеснову в суд


Доменный инвестор Павел Гросс-Днепров собирается подать в суд на издание Rusbase и его основательницу Марию Подлеснову. Rusbase сначала разместил публикацию, в которой содержатся негативные отзывы о бизнесе Днепрова, затем Подлеснова разместила на своей странице в Facebook призыв отправлять ей рассказы о негативном опыте работы с Днепровым. Последний решил, что данные действия подпадают под статью о клевете и обещает подать в суд.

Видно совсем плохи дела у Rusbase…

На сайте rb.ru/ 16 марта 2017 в 11:00 Валерией Репиной был опубликован материал в разделе «Авторские колонки» касающийся меня.

Цитата:
Опыт Алексея Вольвака, основателя проекта Maniqu, маникюрного сервиса на дому, служит этому доказательством:
«Мы название не регистрировали. А вот зарегистрировать сайт в нашем случае было важно. Незадолго до запуска Maniqu.ru в одном издании вышла статья, в которой упоминалось название нашего сайта.
В тот же вечер мне стал названивать известный в мире digital человек — Павел Гросс-Днепров — и говорить, что занял наш домен. Потом началось откровенное вымогательство. В общем, некрасивая ситуация получилась».

Хочу напомнить лично Марии Подлесной, что распространенные сведения являются заведомо ложными и трактуются как преступление, предусмотренное ч.1 ст. 128.1 УК РФ — клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Гр. Вольвака, после разговора с ним сослался на редакционную ошибку и предложил «решить» вопрос о клевете за денежное вознаграждение, в настоящий момент расценивается как вымогательство и преследуется по закону.

Доказательства собраны в полной мере, о чем Марии и ее редакторам было направлено письмо, после получения которого Мария Подлеснова у себя на странице в facebook опубликовала «крик о помощи», не постеснявшись в выражениях, и назвала, а точнее обозвала мою основную деятельность, как — киберсквооттинг и призывает всех друзей «с послевкусием» написать ей анонимно.

Внимание, вопрос: почему главный редактор СМИ Rusabase использует личную страницу для привлечения внимания? Ответ: наверное Мария плохо ознакомлена с тем, что Госдума приняла закон, который приравнивает блогеров и популярных в социальных сетях пользователей к СМИ. Блогерам, у которых более 3000 читателей, придется работать по правилам прессы.

До встречи в суде!

Posted by Павел Гросс Днепров on Thursday, March 16, 2017

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    notmebug

    Если занимаешься тем, что подразумевается под понятием «киберсквоттинг», но не хочешь, чтобы тебя называли киберсквоттером, то нужно либо крестик снять, либо трусы надеть.

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