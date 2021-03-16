На Avito нашли объявление о продаже интернет-журнала «Interessant» за 6 млн 200 тыс рублей вместе с аккаунтами в соцсетях.

Влиятельное общественно-политическое петербургское онлайн — СМИ. Работает с марта 2016 года.

Известный бренд, дорогое доменное имя — interessant.ru — с многолетней историей.

Аудитория — политическая, деловая и культурная элита Москвы и Петербурга: министры, чиновники, депутаты, предприниматели, лидеры общественного мнения. В архиве «Интересанта» — больше 4 тысяч статей и около 100 тысяч новостных заметок. Весь контент — оригинальный.

Имеется большая ссылочная масса на «Интересант» с других качественных информационных сайтов.

Первые места в поисковой выдаче «Яндекса» и Google, показы на первых страницах агрегаторов «Яндекс.Новости» и Google News. Турбо-страницы.

Действующие группы в соцсетях с активными пользователями («ВКонтакте» — 26 тысяч участников, Facebook — 2 тысячи участников).

Современный дизайн, адаптивная верстка под ПК, планшеты, мобильные устройства.

Комплект продажи: сайт со всем архивом, доменное имя, лицензия СМИ с переоформлением на покупателя, программный код и права управления сайтом, аккаунты в соцсетях.

Причина продажи: непрофильный актив.

Владелец журнала -- бывший вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи -- рассказал «Фонтанке», что потратил на него за пять лет 500 млн рублей, но неприбыльное издание может быть полезным медийным ресурсом, так как никаких политических сил, кроме него самого, за ним не стояло. «Фонтанке» Кичеджи также сообщил, что после продажи издания он собирается уйти в бизнес и открывать отель «Богема» в Мучном переулке.

Местная пресса с интересом отреагировала на происходящее. «Форпост Северо-Запада» опубликовал колонку «На смерть журнала „Интерессант“», где уточнил, что его посещаемость по «Ливинтернету» составляла примерно 25 тыс. в месяц. Издание вспоминает, что «Интерессант» был инструментом политической борьбы владельца с противниками и поддержки близких ему участников социальных процессов, что может оставить на издании сильный репутационный отпечаток и помешать в реализации планов покупателя.

Редакция «Невских новостей» опросила экспертов, которые, как оказалось, не дали бы за журнал больше миллиона. Ни прибыли, ни медийного влияния он не обещает, а Кичеджи прав в том, что избавился от убыточного актива в пользу вложений во внутренний туризм, растущий поток которого обрушится на Петербург в ближайшее время.