Под заголовком «как Лев Хасис строит партнерства» Forbes рассказал о том, как «Сберу» раз за разом не удаются в российском е-commerce партнерства с крупными игроками рынка. Ozon «Сбер» оценил в полтора раза ниже, чем оценивал себя сам «Ozon», и к тому же потребовал ребрендинга. Развод с Яндексом оказался выгодным, потому что «Сберу» достались «Деньги» и деньги за совместное предприятие. С Alibaba не определилилсь, кто главнее. Rambler купили только ради Okko. С Mail.ru Group тоже назревает расставание. Пятое крупное партнёрство сейчас формируется с «М.Видео-Эльдорадо» вокруг площадки goods.ru.

За месяц до IPO Ozon в компании произошли переговоры её главы Александра Шульгина и зампреда «Сбера» Льва Хасиса. По итогам переговоров Ozon оказался должен «Сберу» миллиард за разрыв некоего соглашения, удалил с сайта логин по Сбер ID и перестал использовать эквайринг Сбербанка, рассказали источники «Форбса». Они же говорят, что стороны не сошлись в цене -- Ozon считал, что он стоит $2,1 млрд, а «Сбер» оценивал компанию в $1,4 млрд. В результате IPO Ozon удалось привлечь $1,2 млрд.

После этого провала — уже третьего подряд — тема развития e-commerce стала важной для Хасиса еще и лично, говорит второй знакомый Хасиса. «Это еще потребность ответить „всем этим козлам“. Есть такой аспект в принятии некоторых решений — насолить „бывшим“, — говорит он.

С Alibaba переговоры о партнёрстве начались в 2016 году по инициативе китайской компании. „С Alibaba обсуждалась похожая конфигурация партнерства, как позже с „Яндексом“, „Алиэкспресс“ мог бы пользоваться любыми финансовыми сервисами, а не только „Сбера“, если они предоставляли более выгодное предложение“, — рассказал Forbes бывший глава „Алиэкспресса“ в России Марк Завадский.

Но в итоге переговоры с Alibaba зашли в тупик, поскольку стороны по-разному понимали суть партнерства. „Сбер“ хотел на основе СП создать компанию, которая торговала бы за пределами России. У Alibaba была ровно противоположная цель — локализоваться в России. „На этом у них все и остановилось“, — говорит источник, знакомый с переговорами Alibaba и „Сбера“.

После этого в 2017 году Герман Греф решил обогнать Alibaba на российском рынке в сотрудничестве с Яндексом. „Буквально за месяц-полтора компании договорились по всем позициям“, вспоминает Forbes. В июле 2019 года Лев Хасис назвал слухи о „разводе“ с Яндексом „абсолютным вымыслом и откровенным искажением фактов“ и заявил, что гордится сотрудничеством, официально стороны заявили о его прекращении и разделе активов ещё через год. В результате „развода“ у „Сбера“ оказались бывшие „Яндекс.Деньги“ и 42 млрд рублей за долю в совместном предприятии, развивавшем маркетплейсы „Беру“ и Яндекс.Маркет. В это совместное предприятие Сбер вложил 30 млрд, раздел активов позволил показать положительный результат по выручке нефинансовых сервисов по итогам 2020 года. Тигран Худавердян рассказывал, что сотрудничество не задалось из-за конкуренции: Яндекс и Сбер развивали аналогичные сервисы.

„Яндекс“ — это, наверное, самая большая боль, самое большое разочарование и обида. И желание его уязвить — мотивация многих сделок, — считает второй знакомый Хасиса. — „Сбер“ после развода забрал „Яндекс.Деньги“ и остался в плюсе. Но это все семечки и пыль по сравнению с упущенной возможностью построить огромного игрока на рынке».

Три источника Forbes -- человек, близкий к Хасису, человек, «близкий к Яндексу», и некто из «айти-компании» -- предрекают «Сберу» расставание и с Mail.ru Group.

Между тем развод сторон все еще стоит в повестке дня, сообщили Forbes три источника (знакомый Хасиса, источник, близкий к «Яндексу», и сотрудник одной из IT-компаний). Один из вариантов раздела активов: «Сберу» достанется «Ситимобил», a Mail.ru — компании, связанные с едой и доставкой. Знакомый Хасиса утверждает, что причины, которые угрожают этому партнерству, схожи с теми, что привели к разводу с «Яндексом»: нет ясности, кому принадлежат клиенты СП и как правильно развивать компанию. Внутри СП стороны не могут договориться о совместных тратах: «Есть какое-то количество вопросов к партнерству, пока непонятно, насколько они неразрешимые. Mail.ru — договороспособная компания, а „Сбер“ не умеет играть в равные позиции».

Источники Forbes рассказали, что Хасис сейчас в «Сбере» такой же важный и влиятельный человек, как Герман Греф, потому что экосистема с e-commerce в основе -- такое же важное направление, как финансовые сервисы. Один из спикеров издания так описывает топ-менеджера: «Его жесткое поведение на переговорах — особенности характера, помноженные на масштаб „Сбера“. Он не умеет играть в партнерские отношения. Но Греф очень ценит его и считает, что он самый лучший в мире управленец». «Хасис — авторитарный руководитель и микроменеджер, проблема в том, что в банке никто с ним не спорит», добавил Forbes «источник, близкий к Rambler».

Пресс-служба «Сбера» заявила Forbes, что «Лев Хасис не микроменеджер, он создает условия для того, чтобы люди раскрылись и были полностью самостоятельны. Его стиль — управление через ответственность и свободу».

В январе «Сбер» выкупил 85% в маркетплейсе goods.ru и подписал с «М.Видео-Эльдорадо» соглашение о намерениях по его развитию. В конце декабря «Сбер» заявил о стратегическом партнёрстве с крупным оффлайн-ритейлером Merlion, чьи совладельцы за несколько месяцев до этого были арестованы по обвинению в покушении на убийство.