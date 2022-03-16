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За вчерашний день наиболее существенными событиями оказались множественные кадровые перемещения Тиграна Худавердяна, неожиданно оказавшемся в персональном санкционном списке ЕС, к чему приложил руку и бывший сотрудник «Яндекса» Лев Гершензон, посты которого о визите Худавердяна к Путину 24-го февраля цитирует еврокомиссия.

Тиграну пришлось оставить руководящие посты в международных компаниях «Яндекса»

Некая заметная интрига была вокруг того, что произошло с Wildberries, который, очевидно, испытывает серьёзные проблемы со своей инфраструктурой: были недоступны кабинеты покупателей и продавцов, после восстановления доступа исчезли данные о покупках. Сама компания не раскрывает причины произошедшего, участники рынка, например, Самат Галимов, пишут, что Wildberries стал жертвой инсайдера, который зашифровал все внутренние данные. Стоит заметить, что многие хакеры, раньше успешно «работавшие» по рынкам иностранных стран и имевшие правило «не работать по России», теперь не считают необходимым придерживаться этого ограничения, поэтому с защитой инфраструктуры надо быть более внимательным.

Рынок ждёт, что за законы наколдует для поддержки IT-отрасли Минцифры, обещания пока выглядят неплохо, но это обещания, нет особого смысла на них даже опираться. Ждём текстов законов.