Энергетический холдинг «Интер РАО» разрабатывает возможность выкупа free float — более 34% капитала, чтобы провести делистинг с Московской биржи. Стоимость акций компании сильно упала, и весь free float можно оценить в 170 млрд руб. Основная цель — повысить управляемость компании и в условиях санкций снизить объем раскрываемой рынку информации. В том числе можно будет сократить объемы раскрытия — компания до сих пор не опубликовала отчетность по МСФО по итогам 2021 года, ее выход был запланирован на 1 марта.

Проблема в том, что увеличение доли «Интер РАО Капитал» свыше 30% обяжет выставить оферту миноритариям. При делистинге в компании могут остаться иностранные миноритарии (в основном иностранные фонды), чей выход из российских компаний сейчас невозможен. «Интер РАО» входит в индексы MSCI, поэтому многие иностранные инвестфонды, от Blackrock и Vanguard Group до JP Morgan и Goldman Sachs, имеют миноритарные доли в компании. По данным Bloomberg, доля иностранных владельцев акций составляет около 11%.

На самом деле выкуп free float выглядит не худшей идеей для многих крупных российских копаний, акции которых формально имеют близкую к нулевой стоимость, например акции Сбербанка в Лондоне стоят 0,05 цента, но выкупить он их не может, так как торги по акциям остановлены. Собственно, также, как и торги акциями «Интер РАО» на Мосбирже. Но когда торги восстановятся, возможно, примеру РАО могут последовать и другие игроки. Если исходить из того, что российский фондовый рынок в принципе продолжит свое существование, бумаги российских компаний рано или поздно вернут себе часть стоимости.