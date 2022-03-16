Компания «Яндекс» хочет продать свои сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», сообщил РБК со ссылкой на три осведомленных источника. «В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — пояснил подобное решение один из собеседников издания. Основным претендентом на сервисы собеседники РБК назвали холдинг VK, однако переговоры ведутся и с другими потенциальными покупателями. Эту информацию подтвердил источник в VK.

Якобы «Яндекс» обсуждает продажу «Новостей» и «Дзена» с конца 2021 г. При этом, по словам одного из собеседников РБК, впервые компания задумалась об этом около пяти лет назад, а осенью прошлого года вернулась к данному вопросу. Одной из причин подобного решения может быть желание «Яндекса» быть технологической компанией, тогда как «Дзен» развивается «в сторону соцсетей». «Новости» же якобы вызывают большой объем критики «со всех сторон», в том числе у депутатов Госдумы.

Кроме того, как выяснилось, наличие «Новостей» в портфеле «Яндекса» стало причиной включения уже бывшего главы компании Тиграна Худавердяна в санкционный список, так как сервис якобы «был ключевым элементом системы, использующейся для того, чтобы скрывать от русских информацию», касающуюся операции на Украине.