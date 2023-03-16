Нью-йорскская биржа NASDAQ заявила о делистинге акций компаний, основной бизнес которых находится в России. Уведомления об исключении из торгов с 24 марта получили Яндекс, Qiwi, Ozon, Headhunter. Ещё 28 февраля 2022 года биржа приостановила торги акциями этих компаний.

У компаний есть возможность подать апелляцию, Яндекс и Ozon уже заявили, что будут это делать, в Qiwi пока изучают вопрос. Нью-йоркская NYSE объявила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок "Циана". Московская биржа уже напомнила аудитории, что бумаги этих компаний доступны и будут дальше оставаться доступны на ней. Яндекс и HH на Мосбирже за 2022 год подешевели примерно в три раза.

В Яндексе пообещали и дальше быть прозрачной публичной компанией и раскрывать "финансовые и операционные показатели в соответствии с международными стандартами для публичных компаний"

Сбер провёл делистинг с Лондонской биржи ещё 2 марта 2022 года, после начала спецоперации его бумаги там подешевели на 99,9% и стоили около 1 цента.