«Для иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий, упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство в Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Если потенциальный работодатель аккредитован Правительством как IT-компания, иностранный специалист может с ним заключить трудовой договор "без оформления разрешения на работу или патента". Список аккредитованных компаний доступен на сайте Минцифры.

Сам специалист и его ближайшие родственники (супруги, родители, дети, внуки и пр.) имеют "право на получение вида на жительство в Российской Федерации без срока действия в упрощенном порядке".