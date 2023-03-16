Туроператоры напугали правительство потенциальным коллапсом рынка в случае ввода в действие системы «Электронная путевка» (аналог ЕГАИС) "без учета замечаний участников рынка". Свои претензии они высказали в ходе заседания рабочей группы при правительственной комиссии по реформе туристической отрасли.

Туроператоры не могут выполнять требование о внесении в систему данных о фактической стоимости проданных продуктов. Большинство туров компании продают через агентов, которые сами формируют конечную стоимость предложения и при этом не подключены к системе. Размер комиссии агентов является коммерческой тайной, а условия, на которых они получают туры на реализацию, могут быть "эксклюзивными", то есть, разными. Кроме того, интеграция системы в бизнес требует затрат, как минимум на внесение в неё данных. Крупный оператор может в день продать около 5 тысяч туров, и кто-то должен будет забить в базу около 50 тысяч строк.

Если оператор трижды укажет в системе свою стоимость путевки, расходящуюся с суммой, выплаченной туристом по факту, то компания исключается из ЭП, поясняется в протоколе. А это грозит прекращением деятельности компании. Еще одна претензия — необходимость вносить в ЭП стоимость проданных туров для интуристов. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, сведения о проданных за границей турах в РФ собирают зарубежные компании. В департаменте реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономики заявили “Ъ”, что текущая версия проекта постановления — результат «паритета мнений сторон». Там настаивают, что операторы формируют турпродукт, поэтому и отвечают за его качество, независимо от того, кем услуга оказывалась. «Электронная путевка» позволит обеспечить прозрачность, считают в министерстве, так как турист сможет проверить в системе законность ведения туроператором своей деятельности, конечную цену тура и входящий набор услуг. Формально ЭП внедрена в РФ с 1 сентября 2022 года после семи лет ее разработки. Но механизм фактически пока не действует: ответственность за ее неиспользование для туроператоров в сфере выездного туризма должна была наступить 1 марта этого года, но срок был сдвинут на 1 сентября.

Одни представители рынка утверждают, что к системе подключены уже более 200 туроператоров, другие говорят, что ей никто не пользуется.

Недавно выяснилось, что по мнению фармрынка и екоммерса Единая медицинская информационно-аналитическая система блокирует эксперимент с онлайн-продажей рецептурных лекарств.