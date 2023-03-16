Российский сотовый оператор Tele2 отказался от иска к российской «дочке» финского производителя телекомоборудования Nokia ООО «Нокиа солюшнз энд нетворкс». В мае 2022 г. Tele2 подала иск к российской «дочке» финской Nokia с требованием взыскать 478 млн руб. Иск был связан с отказом НСН исполнять контракт на поставку оборудования. При этом Nokia начала нарушать условия исполнения контракта еще до введения антироссийских санкций, уточняли в телекомкомпании. Tele2 добивалась ареста счетов ответчика в размере 8 млн евро и $2613 в качестве обеспечительных мер, но суд отклонил это ходатайство, следует из картотеки арбитражных дел. Но уже в ноябре 2022 г. истец заявлял ходатайство об отложении судебного заседания «в связи с возможностью заключения мирового соглашения».

В июне 2019 г. Tele2 и Nokia заключили пятилетний контракт на установку 35 000 базовых станций для сетей 2G, 3G, 4G в 41 регионе РФ. Проект должен был позволить оператору модернизировать сеть из-за активного роста трафика и подготовить инфраструктуру к внедрению 5G. В апреле 2022 г. Nokia объявила об уходе с российского рынка. Она прекратила поставки телекомоборудования в страну, остановила новый бизнес и перенесла научно-исследовательскую деятельность за пределы России. В 2021 г. на долю России пришлось менее 2% чистых продаж Nokia. Корпорация оценила резерв, связанный с прекращением деятельности в РФ, примерно в 100 млн евро.

В прошлом году Nokia и Ericsson получали экспортные лицензии, которые могли бы позволить им сохранить легальную работу по лицензированию уже установленного оборудования и ПО, но без непосредственного ведения бизнеса – без продаж и поставок нового оборудования и ПО, говорит Александр Сиволобов, заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей. Как говорят источники на рынке, Nokia и Ericsson с весны 2022 года обсуждают с операторами возможность экспортировать базовые станции через третьи страны, но пока между сторонами нет понимания, кто в этом случае должен платить за выполнение обязательств SLA (соглашение об уровне обслуживания включающее подробное описание уровня доступности сервиса и времени реакции на инцидент).