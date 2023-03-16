"Магазин футболок, толстовок и аксессуаров" Feelosophy рассказал на своём сайте, что должен телеканалу Russia Today 212 000 рублей за "использование в дизайне футболки слов «иностранный агент»". В 2021 году они продавали футболки с дизайном "в поддержку издания на букву М", позже запрещённого в России и объявленного нежелательной организацией.

После того коллаба телеканал Russia Today подал на нас в суд за использование в дизайне футболки слов «иностранный агент». Оказалось, что RT зарегил эти слова как товарный знак. Телеканал просил компенсацию 500 000₽, но после нескольких судов удалось снизить общую сумму до 212 000. За время, пока шли суды, случилось 24.02, издание на готическую букву М заблокировали в Росcии, а недавно ещё и объявили нежелательной организацией.

Магазин предлагает покупать у них футболки, чтобы помочь оплатить штраф. Впрочем, этот штраф может оказаться не последним, так как в ассортименте феелософов есть вещи, намекающие и на другие бренды, у которых тоже могут обнаружиться зарегистрированные товарные знаки. Например, майки с надписью "Куни на районе" и "Шишкин пенис" с логотипом воды "Шишкин лес", мерч "Oral Bitch" и другое.

Russia Today в лице автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" действительно зарегистрировал товарный знак "Иностранный агент", подав заявку в декабре 2019 года. Он распространяется чуть ли не на все возможные товары и услуги, от "автоматов для продажи билетов" до "форм для варки яиц без скорлупы".