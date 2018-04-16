Блокировка Telegram началась


Сервис Telegram с полудня недоступен московским абонентам «Мегафона» и фиксированного оператора МГТС. Через прокси-сервера сервис работает нормально, этот канал Роскомнадзор перекрывать не стал. В понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал «Интерфаксу», что «меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством».

С 1 ноября 2017 года в РФ вступил в действие закон о VPN и proxy-сервисах. Они обязаны, по просьбе ведомства, регистрироваться в РКН и фильтровать трафик согласно российскому реестру запрещённых сайтов. Нефильтрующие сервисы подлежат блокировке.

По данным Роскомсвободы, с 16 апреля в ресстре запрещенных сайтов находятся все базовые ресурсы Telegram: desktop.telegram.org, telegram.org и другие. 13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России.

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    Альтер Эго

    Заявление лидера Telegram Павла Дурова:

    Сегодня утром власти России начали блокировать Telegram, поэтому на некоторых операторах связи сервис может работать нестабильно. Последствия блокировки:

    1. Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен.

    2. Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN.

    3. Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook.

    Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян. но пасаран

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    Kalman Filter

    Инсайдерско-анонимных каналов стало много и они стали оказывать медийное и не только влияние. В том же whatsapp крипта в целом получше даже, но его никто (пока?) не блокирует.

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    Иван Ильин > Александр Панков контекст

    Выработка правового нигилизма и «повышение навыков выживания в сети» (с этим я, впрочем, не согласен, все просто копипастят чужое решение и не задумываются ни о чём).

    До Павла Дурова методы популяризации Tg хорошо описал в своей книге Сергей Троицкий «Паук». Книжка была повещена раскрутке ансамбля металлического. Разумеется раскрутить можно только запрещённый металлический ансамбль, обычный — раскрутить нельзя, с обычным — всё сложно, например потребуются деньги. Запрещённый — раскручивает себя сам, «мудростью» толпы.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Началась промо акция от РКН, если выкинут телеграмм из магазинов приложений и начнут бороться с прокси и VPN, тогда да, блокировка.
    А пока похоже что бьют своих (телеграмм), чтоб чужие (вотсап) боялись, потому как чужих можно уже по взрослому блокировать, выжимая из них российскую аудиторию.

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    Иван Ильин > Денис Демидов контекст

    Совершенно верно. Это промоакция, роуд-шоу российского проекта в глазах мусульманских и американских инвесторов. И в РФ никаких последствий и зарубежные партнёры зауважали ещё больше.

    Вопросы настоящей блокировки Telegram, с выпиливанием приложений из магазинов, и, тем более, вопросы блокировки американских сервисов, решаются людьми другого уровня. Эти решения принимают (-ли) не в Роскомнадзоре. Де-юре РКН иногда имеет все основания забанить, но де-факто, при несанкционированной вышестоящими попытке — РКН получает по шапке.

    16 мая 2014 года замглавы Роскомнадзора Максим Ксензов рассказал газете «Известия» о том, что его ведомство, при необходимости, готово заблокировать доступ к американским соцсетям за несколько минут. Причём тогда в горячей фазе шла война, в буквальном смысле слова, и у РКН были все основания банить кого попало за тот же «Правый сектор».

    Мы завтра же можем в течение нескольких минут заблокировать Twitter или Facebook в России. Мы не видим в этом больших рисков. Если в какой-то момент мы оценим, что последствия от «выключения» социальных сетей будут менее существенными по сравнению с тем вредом, который причиняет российскому обществу неконструктивная позиция руководства международных компаний, то мы сделаем то, что обязаны сделать по закону.

    Но… Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, прочёл интервью и тут же, на своей странице в Facebook посоветовал заместителю руководителя Роскомнадзора «иногда включать мозги». После чего министр связи Николай Никифоров издал приказ о Ксензове: За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившихся в нарушении пункта 11 части 1 статьи 15 Федерального закона номер 79 «О государственной гражданской службе РФ» объявить выговор. Симптоматично, что подобный приказ мог совершенно спокойно оставаться служебной тайной, о которой знали бы Никифоров, Медведев и Ксензов. Но нет. Его демонстративно слили в прессу. Показали, мол: «знай своё место!»

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    Альтер Эго

    Заявление лидера Telegram Павла Дурова:

    Сегодня утром власти России начали блокировать Telegram, поэтому на некоторых операторах связи сервис может работать нестабильно. Последствия блокировки:

    1. Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен.

    2. Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN.

    3. Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook.

    Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян. но пасаран

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