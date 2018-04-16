Сервис Telegram с полудня недоступен московским абонентам «Мегафона» и фиксированного оператора МГТС. Через прокси-сервера сервис работает нормально, этот канал Роскомнадзор перекрывать не стал. В понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал «Интерфаксу», что «меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством».

С 1 ноября 2017 года в РФ вступил в действие закон о VPN и proxy-сервисах. Они обязаны, по просьбе ведомства, регистрироваться в РКН и фильтровать трафик согласно российскому реестру запрещённых сайтов. Нефильтрующие сервисы подлежат блокировке.

По данным Роскомсвободы, с 16 апреля в ресстре запрещенных сайтов находятся все базовые ресурсы Telegram: desktop.telegram.org, telegram.org и другие. 13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории России.