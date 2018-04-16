Обновлено в 21:10: глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил блокировку почти 800 тысяч IP (на 21:00 по Мск) адресов в облаке Amazon Web Services. «У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда». Ещё 1 048 574 IP-адресов заблокированы в облаке Google, в подсети 35.192.0.0 /12. В сумме РКН заблокировал почти 2 миллиона IP.

Роскомнадзор заблокировал 655 352 IP-адресов, принадлежащих Amazon. «Telegram стал разворачивать механизмы обхода блокировок на базе Amazon, и они просто взяли и выкосили больше полумиллиона IP-адресов», — сообщили авторы Telegram-канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка». В ближайшее время многие ресурсы перестанут быть доступны, потому что точно используют какие-то из этих адресов, предположили авторы канала.

Ранее Роскомнадзор предпринял схожие меры для блокировки менеджера Zello. Ведомство собиралось блокировать 15 млн IP-адресов в Amazon Web Services, но Amazon обратился к создателям Zello с просьбой перестать использовать их платформу для обхода блокировок. После общения с Amazon Zello ушёл на другую неназванную платформу, а Роскомнадзор в самом конце марта 2018 года прекратил и обнулил погоню за ip запрещённого мессенджера. 4,5 тысячи технологических доменов Zello, ссылавшихся на ip-адреса внутри Amazon Web Services, пропали из российского реестра запрещённых сайтов.

В понедельник 16 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал «Интерфаксу», что «меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством».