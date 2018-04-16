Роскомнадзор заблокировал 2 млн IP-адресов Amazon и Google ради бана Telegram (+)


Обновлено в 21:10: глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил блокировку почти 800 тысяч IP (на 21:00 по Мск) адресов в облаке Amazon Web Services.

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда».

Ещё 1 048 574 IP-адресов заблокированы в облаке Google, в подсети 35.192.0.0/12. В сумме РКН заблокировал почти 2 миллиона IP.

Роскомнадзор заблокировал 655 352 IP-адресов, принадлежащих Amazon. «Telegram стал разворачивать механизмы обхода блокировок на базе Amazon, и они просто взяли и выкосили больше полумиллиона IP-адресов», — сообщили авторы Telegram-канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка». В ближайшее время многие ресурсы перестанут быть доступны, потому что точно используют какие-то из этих адресов, предположили авторы канала.

Ранее Роскомнадзор предпринял схожие меры для блокировки менеджера Zello. Ведомство собиралось блокировать 15 млн IP-адресов в Amazon Web Services, но Amazon обратился к создателям Zello с просьбой перестать использовать их платформу для обхода блокировок. После общения с Amazon Zello ушёл на другую неназванную платформу, а Роскомнадзор в самом конце марта 2018 года прекратил и обнулил погоню за ip запрещённого мессенджера. 4,5 тысячи технологических доменов Zello, ссылавшихся на ip-адреса внутри Amazon Web Services, пропали из российского реестра запрещённых сайтов.

В понедельник 16 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал «Интерфаксу», что «меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством».

Выбор редакции

Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Volkov

    А чего это вы, Иван Ильин, так смело подменяете понятия и вводите людей в заблуждение. Хранить персональные данные россиян в РФ — это одно. А раздавать контент и выполнять свой код в облаке Амазона — это совсем другое. То, что закон побуждает делать первое, вовсе не исключает возможности второго. Или вы думаете, что персональные данные — это и есть весь сайт?

  • Контекст комментария

    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Хранить персональные данные россиян в РФ — это одно. А раздавать контент и выполнять свой код в облаке Амазона — это совсем другое.

    А что Иван сказал что их надо сразу расстрелять?
    Просто проверить, благо это не трудно, можно посмотреть куда отправляются post формы и откуда грузятся данные в личный кабинет.
    На языке спецслужб это называется попасть в поле зрение, а не сразу в изолятор.

  • Контекст комментария

    Иван Ильин

    Я действительно не призываю их расстрелять, всё верно. Сегодня ситуация даёт возможность проверить то, что в другой день так масштабно проверить невозможно — я на это и обратил внимание.

    Вот смотрите, у меня во дворе, как раз, «Дикси». И тут выясняется, что этот магазин можно выключить переключателем в Вашингтоне! Хорошенькое дельце. А соседние «Верный», «Пятёрочку», «Перекрёсток», тоже можно выключить? А кроме перечисленных — других магазинов у нас нет. Вот завтра Трамп встанет не с той ноги и выключит мне продуктовый ретейл. «Санкции!» Нормально, чо. До 16 апреля полного суверенитета у России не было конечно, но после 16-го, выяснилось, что его было ещё меньше, чем казалось в воскресенье.

  • Контекст комментария

    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Ну естественно, стоит начать ломать интернет, и какие-то куски начнут отваливаться.

    Почему шерифа должны интересовать проблемы индейца мечтающего лечь под врага?

    Тем более глупый какой то индеец этот, не понимает оперативной обстановки, рунет либо будет в юрисдикции России, либо России не будет!
    Пока Трамп наш, еще можно тянуть кота за ***, а как снимут, начнется реальное противостояние, в котором гуглу со товарищи, места в РФ не будет.

    Соглашусь с Иваном, игра в кошки мышки РКН с телегой, хороший повод намекнуть глупым индейцам чтоб не сильно рассчитывали на амазон и прочие американские сервисы.

  • Контекст комментария

    Vladimir Kobzev

    Уважаемый Иван, если ваша экспертиза и знания того как работает сервис Птичка нулевые, то это не повод заявлять что сервис не исполняет закон.

    Мы храним персональные данные по всем правилам.

  • Контекст комментария

    Иван Ильин

    Владимир, ну и молодцы! Я рад.
    И в онлайн вы вернулись буквально вчера же вечером. Видите — несчастье помогло подойти на шажок ближе к суверенитету, прямо за пару часов. Раааз… И всё.

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  • Ответить
    Иван Ильин

    Как любому известно — персональные данные россиян давно хранятся в России, это вам любой Роскомнадзор подтвердит. Исключение LinkedIn, но его давно настиг карающий меч. Больше таких хулиганов нет. Поэтому сегодня можно заблокировать хоть весь пул адресов хостингов Amazon и Google, и для россиян не будет никаких последствий… Всё же в РФ давно, а два хостинга — это два хостинга за границей. Там ничего отечественного нет по определению.

    Или последствия будут :) Например выяснится, что часть компаний — рассказывала нам сказки, о хранении ПД в РФ.

  • Ответить
    pashkovdv

    Откуда у этих компаний столько IP адресов.
    И зачем им столько? Адреса должны принадлежать миру, их не хватает.

  • Ответить
    Иван Ильин

    Долбанули по Амазону и Google, а там…

    в некоторых магазинах «Дикси» перестали принимать карточки и престают работать кассы. В ТГ пишут, что и в других местах пошли проблемы с платёжными терминалами. Заблокировалась курьерская система https://ptichka.moscow, она валялась на Амазоне.

    Курьеры, я так понимаю, хранили ФИО и адреса россиян в Амазоне? А как так?! Закона нет что ли? А, вот, так.

    — короче первые кандидаты, куда надо вызвать «доктора» (а заодно и к поставщикам их фискальных IT решений) — определились. Но раз уж началось — Александр Александровичу желательно сегодня-завтра временно заблокировать Вообще Все IP самых популярных западных хостингов и облаков, а затем переписать, где отвалились продажи авиабилетов? У кого сломались банковские проводки? Где встала курьерская служба? и так далее. Всех на карандашик! Чтобы день не пропал зря (Телегу то всё-равно завалить не вышло). После такой переписи интернет-бизнеса — можно и в федеральные министры, как и задумывалось.

  • Ответить
    Volkov

    А чего это вы, Иван Ильин, так смело подменяете понятия и вводите людей в заблуждение. Хранить персональные данные россиян в РФ — это одно. А раздавать контент и выполнять свой код в облаке Амазона — это совсем другое. То, что закон побуждает делать первое, вовсе не исключает возможности второго. Или вы думаете, что персональные данные — это и есть весь сайт?

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Хранить персональные данные россиян в РФ — это одно. А раздавать контент и выполнять свой код в облаке Амазона — это совсем другое.

    А что Иван сказал что их надо сразу расстрелять?
    Просто проверить, благо это не трудно, можно посмотреть куда отправляются post формы и откуда грузятся данные в личный кабинет.
    На языке спецслужб это называется попасть в поле зрение, а не сразу в изолятор.

  • Ответить
    Volkov

    > Поэтому сегодня можно заблокировать хоть весь пул адресов хостингов Amazon и Google, и для россиян не будет никаких последствий…

    Я понимаю, что тема про спецслужбы и расстрелы будоражит сейчас многие головы, но я вообще напрямую апеллирую именно к этому тезису Ивана. На основании того, что ПД находятся в России, нельзя делать вывод, что сайты и сервисы прекрасно будут работать без заграничных облаков.

    На элементарных примерах — представим себе, что на каком-то совершенно легальном сайте, допустим, государственного банка из топ-20, полностью отвечающем всем ФЗ и размещенном в дата-центре в Москве, для оптимизации времени отклика используется подключение jQuery и шрифтов с CDN Google. Нарушится ли работа сайта, если адреса Google попадут в черный список? Безусловно. Понесет ли бизнес потери из-за такой блокировки? Понесет. Пострадают ли россияне, пожелавшие воспользоваться услугами этого сайта? Пострадают. В этом свете правдиво ли утверждение Ивана? Нет.

  • Ответить
    Иван Ильин

    Крамольная мысль. Под видом бана Telegram удобно тестировать «а что будет если мы закроем вообще все»?

    Часов с 10 вечера Tg (настольная и мобильная) начала работать без прокси (у Ростелека и Мегафона), прямо как Дуров и обещал. Мол, клиент будет проактивно бороться с банами. И он спокойно обходит баны. Прокси не нужен.

    Можно подвести промежуточные итоги первого дня войны. День войны двух (или одной? Я запутался, башен с дома Зингера) день окончился вообще ничем ¯\_(ツ)_/¯

    Ну, если не считать, что забанили 2 млн IP. Правда это каким-то безымянным жертвам — а кто их на войне считает? Их не жалко! «Люди» не пострадали.

  • Ответить
    Иван Ильин > Volkov контекст

    Я действительно не призываю их расстрелять, всё верно. Сегодня ситуация даёт возможность проверить то, что в другой день так масштабно проверить невозможно — я на это и обратил внимание.

    Вот смотрите, у меня во дворе, как раз, «Дикси». И тут выясняется, что этот магазин можно выключить переключателем в Вашингтоне! Хорошенькое дельце. А соседние «Верный», «Пятёрочку», «Перекрёсток», тоже можно выключить? А кроме перечисленных — других магазинов у нас нет. Вот завтра Трамп встанет не с той ноги и выключит мне продуктовый ретейл. «Санкции!» Нормально, чо. До 16 апреля полного суверенитета у России не было конечно, но после 16-го, выяснилось, что его было ещё меньше, чем казалось в воскресенье.

  • Ответить
    Volkov

    А ведь пострадали вполне реальные конкретные «люди». Ладно, опустим московскую газету и смоленского производителя софта. Но вот, например, заблокирован репозиторий пакетов для .NET от Microsoft (https://github.com/NuGet/NuGetGallery/issues/5806). Тут налицо репутационные убытки для крупной международной компании. Будут ли они судиться с Роскомназдором?

  • Ответить
    Иван Ильин > Volkov контекст

    Я понимаю, что масса пострадавших в России, но тут же сословный уклад. Есть люди, а есть Люди. Государство включает 18-ю статью Конституции не каждый раз, а в зависимости от того, кто именно пострадал? Люди или люди?

    Судиться законодательство позволяет кому угодно. Но MS в Москве отлюбили, итог немного предсказуем. Будет, как с упавшей сетью МегаФона, частникам раздали по фильму, а коммерческим предприятиям сказали не петюкать и не отсвечивать. «Упало и упало, чо привязались?!»

    Мне интереснее, Amazon, который аж платит за русских «налог на Google» (насколько я понимаю Alibaba таких «глупостей» не делает) — будет судиться?

  • Ответить
    zubilo > Volkov контекст

    это оффтопик, конечно, но по ссылке очень смешная история — сначала айпишник забанили американцы (по всей видимости) «for supposedly participating in a Russian cyber security attack», а потом этот же адрес забанили уже русские!

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    «Тут налицо репутационные убытки для крупной международной компании."

    Ну. Микрософт же уже блокировал отдачу обновлений, то ли в Крыму, то ли для корпораций под санкциями. Какая уж там репутация.

  • Ответить
    Владимир Мяу и компания

    Volkov так-то прав, нет никакой прямой (обязательной) связи между хранением ПД и падением сервисов. Помимо очевидных CDN, есть еще и менее очевидные, но более в этом плане жесткие — microservices, serverless. Это как раз то, на чем сейчас амазоны-гугли специлизируются. Целая «мода», если можно так сказать, в разработке веб-систем. Я могу ПД хранить в России, а обезличнно обрабатывать их заказы где-нибудь на Амазоне каким-нибудь скриптом на Node.js. Это удобно, когда разные куски веб-систем можно выполнять на разных серверах, их даже могут писать разные команды программистов на разных языках, они всё равно работают как одно целое под одной веб-мордой (или мобильным приложением).

    Ну естественно, стоит начать ломать интернет, и какие-то куски начнут отваливаться.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Ну естественно, стоит начать ломать интернет, и какие-то куски начнут отваливаться.

    Почему шерифа должны интересовать проблемы индейца мечтающего лечь под врага?

    Тем более глупый какой то индеец этот, не понимает оперативной обстановки, рунет либо будет в юрисдикции России, либо России не будет!
    Пока Трамп наш, еще можно тянуть кота за ***, а как снимут, начнется реальное противостояние, в котором гуглу со товарищи, места в РФ не будет.

    Соглашусь с Иваном, игра в кошки мышки РКН с телегой, хороший повод намекнуть глупым индейцам чтоб не сильно рассчитывали на амазон и прочие американские сервисы.

  • Ответить
    Александр Панков

    Ашманов, чем отличается бан ТГ в России от бана ВК вна Украине?

    Разницы я не вижу, но вот общее точно есть:
    1. досаждать людям, красть чужое время на настройку обхода блокировок
    2. воспитывать правовой нигилизм
    3. сеять чувство бессилия что-либо поменять в своей стране

    Третье — особо опасное дело. Есть много людей, реальных патриотов со светлым умом, которые ХОТЯТ и МОГУТ, но у них опускаются руки. Они либо уедут, либо сопьются на Родине.

    Ничего не меняется. Как Королёву в своё время казённым сапогом челюсть сломали, так сейчас и Дурова банят. А Лысенко, Клименко и Ашманов — короли бала…

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >ватная стремится обратно в совок, убейте лучше себя

    Мы ватники хотим жить, в 90-х под американцами мы умирали, спасибо, больше не надо, а вы если хотите сдаться, то можете сделать это лично, уехав из страны, вам кто то загранпаспорт не дает?

    >Ведется гражданская интернет-война на одной стороне население, на другой

    Верно, население во главе с Путиными и американские подстилки с другой.

    Но вообще войны пока конечно нет, пока идут идеологические беседы, чтоб те кто выбрал сторону врага одумались, а вот когда Трампа снимут, тогда и начнется реальное месиво, тогда американских подстилок вразумлять уже никто не будет, начнется их утилизация, тухлый конечно выбор, но или ты или тебя.

    >Ничего не меняется. Как Королёву в своё время казённым сапогом челюсть сломали, так сейчас и Дурова банят.

    Вы считаете что Дурову уже челюсть сломали и он одумался?
    Стал новым Королевым?
    Годная версия, сейчас этими кошками мышками РКН с телеграмм, можно будет поломать половину американских сервисов, как бы намекая несознательным что пора ПД и не только, на российские сервера переносить.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Королёву в своё время казённым сапогом челюсть сломали

    Вполне себе либеральная википедия пишет что подтверждения этому нет:

    По некоторым данным, он был подвергнут пыткам — ему сломали челюсть. Автором этой версии является журналист Я. Голованов. Однако в своей книге[9] он подчёркивает, что это только версия:

    В феврале 1988 года я беседовал с членом-корреспондентом Академии наук СССР С. Н. Ефуни. Сергей Наумович рассказывал мне об операции 1966 года, во время которой Сергей Павлович умер. Сам Ефуни принимал участие в ней лишь на определённом этапе, но, будучи в то время ведущим анестезиологом 4-го Главного управления Минздрава СССР, он знал все подробности этого трагического события.

    — Анестезиолог Юрий Ильич Савинов столкнулся с непредвиденным обстоятельством, — рассказывал Сергей Наумович. — Для того чтобы дать наркоз, надо было ввести трубку, а Королёв не мог широко открыть рот. У него были переломы двух челюстей…

    — У Сергея Павловича были сломаны челюсти? — спросил я жену Королёва, Нину Ивановну.

    — Он никогда не упоминал об этом, — ответила она задумчиво. — Он действительно не мог широко открыть рот, и я припоминаю: когда ему предстояло идти к зубному врачу, он всегда нервничал…

    Королёв пишет ясно: «следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам». Но доказать, что Николай Михайлович Шестаков сломал челюсти Сергею Павловичу Королёву, я не могу. К сожалению, никто этого уже не сможет доказать. Даже доказать, что ударил, — нельзя. Что просто толкнул. Вновь повторю: я ничего не могу доказать, нет в природе этих доказательств. Я могу лишь попытаться увидеть. Никаких других свидетельств, подтверждающих то, что на допросах Королёву сломали челюсть, нет.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Королёв,_Сергей_Павлович

    Векипедия становится ватной, ужос, куда катится мир…

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >https://geektimes.ru/post/300033/

    Хомячок, ты такими громкими словами как война, не разбрасывайся попусту, то что сейчас происходит, называется втягивание рунета в юрисдикцию РФ, он или будет втянут, или не будет рунета или самой РФ.

    Дуров специально или невольно, помогает это делать убегая от РКН американскими огородами, по огородам ведется стрельба, цель не телеграмм, а именно огород, чтоб все эти несознательные ретейлы, банки и прочие, перестали использовать американские сервисы, чтоб рунет был самодостаточен для серьезного противостояния (когда Трампа снимут).
    Если бы заблокировали вотсап, то он бы не стал убегать американскими огородами, они бы это разыгрывали как очередную карту, Путин ввел цензуру, Путин душитель свобод и т. д.

    А как выглядит реальная война, можешь посмотреть здесь:
    https://yandex.ru/images/search?text=геноцид в косово

    Или здесь:
    https://yandex.ru/images/search?text=жертвы в донбассе

    А еще здесь:
    https://yandex.ru/images/search?text=жертвы игил

    Надеюсь хомячок ты уже начинаешь понимать что такое война?

    Если не сможем втащить рунет в юрисдикцию РФ, то события на фотках по ссылкам выше будут и у нас, только во много большем масштабе, потому что страна у нас масштабная.

  • Ответить
    Volkov

    А пока у вас тут укросрач и совкосрач разрастается, в банлист попала Microsoft Ajax Content Delivery Network, что сразу же положило большую часть сайтов этой корпорации, включая Windows Update и web.skype.com.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >в банлист попала Microsoft Ajax Content Delivery Network

    Ай да Паша, а до молодец наш гарно хлопец Дуров, скачет по американским огородам аки конь.
    Больше огородов, главное американских, когда еще такой повод представится их пожечь.

  • Ответить
    Volkov > Денис Демидов контекст

    Денис Демидов, не понимаю вашего восторга. По вашим словам выходит, словно ущерб наносится «американским огородам», которые кто-то «поджигает», но факт в том, что последние как работали, так и работают, и даже не замечают, что пропал 1% от их трафика из-за творящегося безумия в одной отсталой стране третьего мира. От этой ситуации не страдает никто, кроме обычных русских людей, у которых отвалился Скайп, Офис 365 и иные ресурсы.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Думаю Трампа снимут уже в первой половине 2019, потом новые выборы, победит кандидат от глобалистов (какая у него партия будет не важно, глобалисты сильны и в демпартии и в республиканской), и где то в конце 2019 начнется реальное противостояние с сша.
    Потому времени на затаскивание рунета в юрисдикцию РФ уже не много осталось, а еще столько работы, ютуб, гугл, фейсбук, твиттер и еще куча тех которых выгонять не нужно, но они сами могут уйти по очередному санкционному пакету, например майкрософт и оракл.

  • Ответить
    shmutz > Денис Демидов контекст

    Уу. типичный коммент ваты.. вот и не расстреливал Сталин миллионы, а всего лишь сотни тысяч. Может и не сломали Королеву челюсть, а всего лишь издевались, ну побили немного, без перелома…
    Леонов: «. Сергей Павлович помолчал и продолжил: «Когда меня забрали, я отрицал всякую вину — что я, дескать, троцкист, портил станки, вредительствовал. Запомнился один случай. Когда я попросил воды и потянулся к стакану, один из следователей схватил графин со стола и со всей силы шарахнул меня по голове.» «»тебя красивая молодая жена. Так вот, мы одну буквочку опустим, и она будет не Королёва, а Королёв, и мы бросим её к зэкам на неделю»

  • Ответить
    Vladimir Kobzev > Иван Ильин контекст

    Нерерально бесит подобный уровень конечно ведения комментария. И главное вообще нет понимания что подобные заявления вполне себе могут иметь последствия для бизнеса. И не будут потом смотреть что и как мы соблюдаем.

    Будет здорово если поправите комментарий с учетом ваших знаний о том как работает сервис.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Уу. типичный коммент ваты. вот и не расстреливал Сталин миллионы, а всего лишь сотни тысяч. Может и не сломали Королеву челюсть, а всего лишь издевались, ну побили немного, без перелома…

    А вы типичный хомячок, не понимающий какое время тогда было, почитайте немного, поймете может что то:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпоха_террора_(Французская_революция)

    Нам повезло, наши лидеры учли опыт французов и не пустили своего Бонапарта (Троцкий или Тухачевский им вполне могли стать):
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Наполеоновские_войны

  • Ответить
    Александр Панков

    Демидов, не переворачивайте с ног на голову. Офигачили маршруты в кучу подсетей именно ваши любимые цензоры, при этом так и не поймали телеграм. Паша умело накручивает усы генерала-маразматика, ибо телеграм работает без ВПН.

    ВНЕЗАПНО, Паша показывает, что топающий ножкой самодур — именно самодур, и его можно хорошенько так дразнить.

    Ещё такой момент, пока приложение для Андроида _НЕ_ обновляется, это значит, что Паша неплохо так подготовился. Думаю, в Роскомпозоре там уже и сами не рады, что им спустили такую низость как блокировку телеги.

  • Ответить
    sol289

    в RIPE-овской рассылке появился ахеджакнутый плакальщик Юрий, взывающий к международному сообществу. написано много, а венчает простыню скорби призыв «раздавить гадину»:

    I want RIPE community offer how we should protect normal internet users
    of all countries from unintelligent, irrational and very bad behavior of
    local authorities. I think it’s not good idea to assign any IPs for such
    authorities.

    если я правильно понимаю, Юрий призывает не выделять IP адреса РФ.

    полное письмо.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Демидов, не переворачивайте с ног на голову.

    Понимаю, макросы в голове есть и не хочется его менять.

    >Офигачили маршруты в кучу подсетей именно ваши любимые цензоры, при этом так и не поймали телеграм.

    Вы читать умеете?
    Я же написал что цель американские огороды, которыми Павел убегает!
    Ваш мозг просто отказывается даже подозревать что Павел то может оказаться не тот за кого вы его принимаете, вероятно вы даже ночью просыпаетесь в холодном поту от такой мысли.

  • Ответить
    Евгений Лазин

    Допустим некая российская компания хочет продавать свой SaaS во всем мире, а не только в РФ. Если компания хостится на амазоне, то она не сможет обеспечить одинаковый SLA для российских и для всех остальных клиентов, т.к. в ходе блокировки очередного телеграма, ее IP адреса могут быть забанены. Помимо этого, ПД российских клиентов нужно хранить в РФ, т.е. они менее прибыльны, т.к. под них нужен целый отдельный ДЦ. Если компания хостится в РФ, то отдельный ДЦ под ПД не нужен, но она не выдержит конкуренции по другой причине. Ее сервера могут стать недоступны для всех клиентов (если хостер получает уже отфильтрованный трафик).

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >в ходе блокировки очередного телеграма, ее IP адреса могут быть забанены.

    Лес рубят, щепки летят.
    А поту строну баррикад говорят:
    Нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца.

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    Иван Ильин

    Ещё в 2011-м году братья Дуровы, тогда работавшие над ВКонтакте, протестировали использование p2p сети («от пользователя к пользователю»). В 2011-м часть видеоконтента ВК раздавал с собственных серверов, однако другую часть видеоданных раздавали друг другу сами зрители. P2p cхема работала, но заметного выигрыша никому не принесла. Не тот случай, не те времена. В 2011-м p2p не пригодился…

    В 2015-м Павел Дуров, уже в Telegram, пообещал дополнить мессенджер p2p-связью… для обхода блокировок. И, в этом случае, p2p-схема приобрела прямой смысл.

    По статистике на 14:00 17 апреля, приблизительно за сутки блокировки, Россия заблокировала 4,6 миллиона ip-адресов на хостингах Google и Amazon. Подавляющее большинство забаненных ip Дуровы никогда не использовали. Для блокировки оказалось достаточно предположения, что какие-то из тех адресов Дуровы могли бы использовать.

    После запуска p2p в Telegram российским провайдерам придётся азартно банить друг-друга?

    Занавес.

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    Иван Ильин > Евгений Лазин контекст

    Евгений, почему не может?

    Облачный сервис Mail.ru Group поддерживает API Amazon S3.

    Есть впечатление, что услуги для русских и для нерусских можно разнести по разным дата-центрам, по мейловскому и амазоновскому, при похожем подходе к кодированию. Возможно код вообще будет одинаковый, а разными окажутся только точки подключения и «привет».

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >После запуска p2p в Telegram российским провайдерам придётся азартно банить друг-друга?

    Полноценную p2p сеть телеграмм все равно не сможет сделать, а если и сделает то это будет уже не телеграмм, вернее он не будет уже им контролироваться, потому придется забыть и про монетизацию и про свистелки перделки в виде криптоплатежей и прочего.

    >цифровой суверенитет — палка о двух концах. Можно ненароком получить суверенитет от того, что тебе самому нужно.

    Вы проспали все 90-ые или просто молодой ?

    Мы уже получили по полной другим концом палки, что даже свою нефть не могли продавать по рыночным ценам, она тогда сплошь скваженной жидкостью называлась или проходила по договору о разделе продукции.

    Это же вы и в Африке можете наблюдать, богатейший природным ресурсами континент, а толку то неграм с этого.

    И я бы не стал разделять суверенитет на какие то составные, например на цифровой суверенитет, тем более в век цифры, не будет цифрового суверенитета, постепенно не станет и такого по которому с продажи нефти/газа платятся в бюджет налоги.

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    ilyak организация, способная на многое

    Спасибо Владим Владимычу, все рабочие инструменты отвалились, AWS сдох, вместо работы сижу музыку слушаю под веб-сёрфинг.

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