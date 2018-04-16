Обновлено в 21:10: глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил блокировку почти 800 тысяч IP (на 21:00 по Мск) адресов в облаке Amazon Web Services.
«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда».
Ещё 1 048 574 IP-адресов заблокированы в облаке Google, в подсети
35.192.0.0/12. В сумме РКН заблокировал почти 2 миллиона IP.
Роскомнадзор заблокировал 655 352 IP-адресов, принадлежащих Amazon. «Telegram стал разворачивать механизмы обхода блокировок на базе Amazon, и они просто взяли и выкосили больше полумиллиона IP-адресов», — сообщили авторы Telegram-канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка». В ближайшее время многие ресурсы перестанут быть доступны, потому что точно используют какие-то из этих адресов, предположили авторы канала.
Ранее Роскомнадзор предпринял схожие меры для блокировки менеджера Zello. Ведомство собиралось блокировать 15 млн IP-адресов в Amazon Web Services, но Amazon обратился к создателям Zello с просьбой перестать использовать их платформу для обхода блокировок. После общения с Amazon Zello ушёл на другую неназванную платформу, а Роскомнадзор в самом конце марта 2018 года прекратил и обнулил погоню за ip запрещённого мессенджера. 4,5 тысячи технологических доменов Zello, ссылавшихся на ip-адреса внутри Amazon Web Services, пропали из российского реестра запрещённых сайтов.
В понедельник 16 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров сказал «Интерфаксу», что «меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера Telegram будут приниматься в соответствии с российским законодательством».
Volkov
А чего это вы, Иван Ильин, так смело подменяете понятия и вводите людей в заблуждение. Хранить персональные данные россиян в РФ — это одно. А раздавать контент и выполнять свой код в облаке Амазона — это совсем другое. То, что закон побуждает делать первое, вовсе не исключает возможности второго. Или вы думаете, что персональные данные — это и есть весь сайт?
Денис Демидов AvtoGSM.ru
>Хранить персональные данные россиян в РФ — это одно. А раздавать контент и выполнять свой код в облаке Амазона — это совсем другое.
А что Иван сказал что их надо сразу расстрелять?
Просто проверить, благо это не трудно, можно посмотреть куда отправляются post формы и откуда грузятся данные в личный кабинет.
На языке спецслужб это называется попасть в поле зрение, а не сразу в изолятор.
Иван Ильин
Я действительно не призываю их расстрелять, всё верно. Сегодня ситуация даёт возможность проверить то, что в другой день так масштабно проверить невозможно — я на это и обратил внимание.
Вот смотрите, у меня во дворе, как раз, «Дикси». И тут выясняется, что этот магазин можно выключить переключателем в Вашингтоне! Хорошенькое дельце. А соседние «Верный», «Пятёрочку», «Перекрёсток», тоже можно выключить? А кроме перечисленных — других магазинов у нас нет. Вот завтра Трамп встанет не с той ноги и выключит мне продуктовый ретейл. «Санкции!» Нормально, чо. До 16 апреля полного суверенитета у России не было конечно, но после 16-го, выяснилось, что его было ещё меньше, чем казалось в воскресенье.
Денис Демидов AvtoGSM.ru
>Ну естественно, стоит начать ломать интернет, и какие-то куски начнут отваливаться.
Почему шерифа должны интересовать проблемы индейца мечтающего лечь под врага?
Тем более глупый какой то индеец этот, не понимает оперативной обстановки, рунет либо будет в юрисдикции России, либо России не будет!
Пока Трамп наш, еще можно тянуть кота за ***, а как снимут, начнется реальное противостояние, в котором гуглу со товарищи, места в РФ не будет.
Соглашусь с Иваном, игра в кошки мышки РКН с телегой, хороший повод намекнуть глупым индейцам чтоб не сильно рассчитывали на амазон и прочие американские сервисы.
Vladimir Kobzev
Уважаемый Иван, если ваша экспертиза и знания того как работает сервис Птичка нулевые, то это не повод заявлять что сервис не исполняет закон.
Мы храним персональные данные по всем правилам.
Иван Ильин
Владимир, ну и молодцы! Я рад.
И в онлайн вы вернулись буквально вчера же вечером. Видите — несчастье помогло подойти на шажок ближе к суверенитету, прямо за пару часов. Раааз… И всё.