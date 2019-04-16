Дума приняла закон «О суверенном Рунете», после прохождения Совета Федерации и подписания президентом он вступит в действие с 1 ноября 2019 года. Положения о криптографии и национальной системе доменных имён — с 1 января 2021 года.

«Суверенный рунет», анализ текста закона → Roem.ru

Закон поддержала «Единая Россия», и не поддержали фракции ЛДПР, СР и КПРФ. Дайджест выступлений представителей фракций опубликовала Роскомсвобода.