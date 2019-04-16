Дума приняла закон «О суверенном Рунете», после прохождения Совета Федерации и подписания президентом он вступит в действие с 1 ноября 2019 года. Положения о криптографии и национальной системе доменных имён — с 1 января 2021 года.
«Суверенный рунет», анализ текста закона → Roem.ru
Закон поддержала «Единая Россия», и не поддержали фракции ЛДПР, СР и КПРФ. Дайджест выступлений представителей фракций опубликовала Роскомсвобода.
- Единоросс Максим Кудрявцев, заявил, что законопроект был рассмотрен всеми необходимыми комитетами и правовым управлением, прошёл все экспертизы, никаких замечаний к документу высказано не было.
- Сергей Иванов (ЛДПР) сравнил методы авторов проекта закона «о суверенном интернете» с действиями героя романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Ивана Бездомного. […] Он напомнил, что в точках обмена трафиком и у операторов связи будет установлена никому не известная аппаратура для воздействия никому неизвестным угрозам, причём всё это обойдется и государству, и пользователям в круглую сумму. На самом же деле, считает Иванов, власти хотят установить средства фильтрации запрещённой информации. «Руководить этим будет организация, прославившаяся поведением, похожим на то, как ведёт себя слон в посудной лавке». […] Ваше средство противодействия чужим угрозам само становится угрозой.
- Олег Шеин («Справедливая Россия») тоже напомнил об инциденте с Telegram и нарушении работы интернета стараниями Роскомнадзора, а также о том ущербе, который нанесли эти действия российской экономике и пользователям. Шеин обвинил авторов закона в некомпетентности.
- Алексей Куринный (КПРФ) в своем выступлении иронизировал, что авторы законопроекта — «знаменитые IT-специалисты», имеющие за плечами весьма сомнительный бэкграунд внесения и принятия законов, касающихся информации. Документ, по его мнению, не предназначен для защиты российского сегмента Сети от внешних угроз, а его истинная цель — ограничение информации. «Он написан для контроля над ней, в этом нет никаких иллюзий, — сказал он. — А если вы хотели какой-то сегмент российского интернета защитить, то для этого было бы достаточно манипуляций с доменной зоной, даже без внесения какого бы то ни было документа в Госдуму».
- Представитель «Единой России» Сергей Боярский, ещё раз попытался заверить, что закон призван обеспечить безопасную работу интернета, если будет угроза извне, но, судя по голосованию, достаточно большая часть парламентариев ему не поверила.
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