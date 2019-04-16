Директор по развитию сетевой инфраструктуры Яндекса Алексей Соколов на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ» рассказал, как технологии из закона «о суверенном интернете» (принят сегодня госдумой) обвалили сервисы Яндекса пару недель назад. Соколова цитирует РБК:

У нас пару недель назад невольно произошли некие «учения», когда по причинам, связанным с блокировками Роскомнадзора, трафик [до ресурсов «Яндекса"] пошел через существующие сейчас у операторов системы DPI. После этого большинство сервисов обвалилось, пользователи испытывали дикие трудности, и, соответственно, что это такое — пропускать трафик через DPI — мы на своей шкуре уже испытали». […] «Из контекста закона [о суверенном Рунете] понятно, что вот эти средства борьбы с внешними угрозами представляют из себя не более чем системы DPI, через которые планируется пропускать весь трафик. Соответственно, при текущих объемах трафика не существует таких DPI, в мире не существует, и даже не разрабатывается, которые могли бы поддерживать такой режим без значительных потерь для сервисов», — заявил Алексей Соколов.

Госдума приняла закон «О суверенном Рунете» сегодня 16 апреля. Закон поддержала «Единая Россия», и не поддержали фракции ЛДПР, СР и КПРФ. Большая часть положений (анализ текста) закона вступит в действие с 1 ноября 2019 года. Положения о криптографии и национальной системе доменных имён — с 1 января 2021 года. За время прохождения законопроекта через Госдуму депутаты только один раз встретились с экспертами отрасли — 17 января. На собрании присутствовали и выступали представители ассоциаций, провайдеров, интернет компаний, включая Соколова от Яндекса. Критические замечания звучали, но парламентариями услышаны не были.

Годом ранее, в 2018-м, Роскомнадзор уже блокировал Яндекс, а также ВКонтакте, Одноклассников, Twitter, Facebook и других. Разница между весной прошлого года и нынешней заключается в том, что год назад РКН применил блокировку ошибочно, когда безуспешно пытался заблокировать Telegram. В 2019-м затруднение доступа на Яндекс больше не называется «блокировкой», но для пользователя мало чем от неё отличается.