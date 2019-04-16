Директор по развитию сетевой инфраструктуры Яндекса Алексей Соколов на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ» рассказал, как технологии из закона «о суверенном интернете» (принят сегодня госдумой) обвалили сервисы Яндекса пару недель назад. Соколова цитирует РБК:
У нас пару недель назад невольно произошли некие «учения», когда по причинам, связанным с блокировками Роскомнадзора, трафик [до ресурсов «Яндекса"] пошел через существующие сейчас у операторов системы DPI. После этого большинство сервисов обвалилось, пользователи испытывали дикие трудности, и, соответственно, что это такое — пропускать трафик через DPI — мы на своей шкуре уже испытали». […] «Из контекста закона [о суверенном Рунете] понятно, что вот эти средства борьбы с внешними угрозами представляют из себя не более чем системы DPI, через которые планируется пропускать весь трафик. Соответственно, при текущих объемах трафика не существует таких DPI, в мире не существует, и даже не разрабатывается, которые могли бы поддерживать такой режим без значительных потерь для сервисов», — заявил Алексей Соколов.
Госдума приняла закон «О суверенном Рунете» сегодня 16 апреля. Закон поддержала «Единая Россия», и не поддержали фракции ЛДПР, СР и КПРФ. Большая часть положений (анализ текста) закона вступит в действие с 1 ноября 2019 года. Положения о криптографии и национальной системе доменных имён — с 1 января 2021 года. За время прохождения законопроекта через Госдуму депутаты только один раз встретились с экспертами отрасли — 17 января. На собрании присутствовали и выступали представители ассоциаций, провайдеров, интернет компаний, включая Соколова от Яндекса. Критические замечания звучали, но парламентариями услышаны не были.
Годом ранее, в 2018-м, Роскомнадзор уже блокировал Яндекс, а также ВКонтакте, Одноклассников, Twitter, Facebook и других. Разница между весной прошлого года и нынешней заключается в том, что год назад РКН применил блокировку ошибочно, когда безуспешно пытался заблокировать Telegram. В 2019-м затруднение доступа на Яндекс больше не называется «блокировкой», но для пользователя мало чем от неё отличается.
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Кто-то сомневался? Если этот DPI будет запущен в режиме full proxy, то валиться и тромозить будет все. У Ашмановых радости полные штаны.
Наверняка он прочитал этот комментарий и, думаю, смолчит.
Это вряд ли, либо удалит, либо прицельно метнет отборной какашкой)
По-моему, вы подростки с фекально-анальной фиксацией. В каждом каменте у вас это.
Как тут не зафиксироваться, когда весь Рунет собираются раком поставить ;)
Старая же тема с DPI?
https://wikileaks.org/spyfiles/russia/document/SVC-BASE-COMMON-DOC_SVC-BASE-DOC-G3_RUS-170/
А по предмету, Игорь?
Почему только Ашмановы должны быть рады?
Я тоже рад, если не отгородить рунет, он растворится в американском.
IT в ближайшее десятилетие станет главной индустрией человечества, важнее оборонки, космоса и фармокологии вместе взятых.
Мы как страна, стоящая на страже мировой конкуренции, обязаны сохранить свою IT отрасль. Другое дело, что власть наполнена рукажопами, намерения верные, исполнение тухлое, годами не может заставить гугл и фейсбук соблюдать российское законодательство, с этим законом все тоже самое будет.
>> если не отгородить рунет, он растворится в американском.
IT в ближайшее десятилетие станет главной индустрией человечества,
он потому и станет главной, что «человечества», а не отдельно взятой территории. Интернет — это какбы протому так и называется, что это не локальная сеть. А локалка она и есть локалка, замкнутая (в инофрмационном плане) на саму себя. Есть такие запаянные аквариумы, где организован такой биобаланс. Улитка, водоросли
и т. п. «экосистема». Само себе кислород вырабатывает и экскрементами питается.
Одна проблема. Если вы через 1000000 лет подойдете к этому аквариуму, там будут все те же и тамже.
Но даже чтобы и такой аквариум создать — нужны знания. А так протухнет все через неделю и досвидание. А чтобы знания узнать — нужен доступ к ним. Для того, собсно, и интернет был выдуман в ЦЕРН (там они НУЖДАЛИСЬ в обмене заниями). А вы полагаете, что есть места на планете, в которых старый старичок или бабушка лет за 70 все вам расскажет и на все вопросы ответит и про технологии и про остальное. Нету таких мест.
>> обязаны сохранить свою IT отрасль.
в чом ее уникальность и превосходство? в качестве\объеме данных? В чом?
Ценность сети передачи данных только в сокрости объеме и доступе к данным. + надежность и устойчивость. Или как иногда умники говорят — робастность.
Качество данных (благолепные картинки, выхолощеные тексты, блаблабла) — ценностью не являются, сорри.
>> Другое дело, что власть наполнена рукажопами,
Это, наверное, единственное, что спасает нас от пикирования в алжирскосуданский нурсултанат. Бодливой корове Бог рог не дает.
>Интернет — это какбы протому так и называется, что это не локальная сеть.
Интернет уже давно локальная сеть американцев, только ограничив американские IT гиганты, получится вернуть интернету глобальность.
>в чом ее уникальность и превосходство? в качестве\объеме данных? В чом?
Как мимум в одном, но в самом главном — дополнительная корзина для яиц. Монополия никогда не заканчивалась чем то хорошим.
>Бодливой корове Бог рог не дает.
Россия священная страна, который век сохраняет для человечества конкуренцию. Как только строй теряет способность сохранять глобальную конкуренцию, он падает, как упала РИ став дряхлой, как пал сгнивший СССР, так упадет текущий строй, сразу как станет хилым.
>> как упала РИ став дряхлой, как пал сгнивший СССР, так упадет текущий строй, сразу как станет хилым.
хилость и дряхлость — опнятия относительные. РИ кучу недряхлого народу слила в 1 мировую (были излишки, давили на непригодного сногдоголовы татуированного никотинизированного и алкоголезависимого руководителя), но еще и остались силы на гаржданскую. А те кого не добили — еще много лет упирались таксистами в Париже (что не предполагает дряхлости). А другие недряхлые выстроили целый СССР.
Надо просто понимать, что дряхлость — это возрастное. Какой ты небыл герой в юности\зрелости — а песок к 70 годам посыпется. Непонимание этого — основная тенденция текучего момента. Неумение воспитать смену, выдвинуть молодые, честные, порядочные кадры — выдают трусость и тупость. Что и не новость. Весь мир уссывается уже над молодильными яблокаме.