Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, по поручению премьера Мишустина, 3 апреля напомнил региональным исполнительным властям страны, что у них нет права блокировать интернет-торговлю во время компании по борьбе с коронавирусом.

В отдельных субъектах Российской Федерации не пропускают транспорт, перевозящий непродовольственные товары, которые обеспечивают доставку товаров, заказанных посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Напоминаю, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 762-р дистанционная торговля продовольственными и непродовольственными товарами допускается.

Мантуров поручил региональным властям:

Обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными товарами, товарами первой необходимости, а также объектов, связанных с осуществлением интернет-торговли: пункты выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки заказов [и других связанных структур].

5 апреля губернатор Тульской области Дюмин утвердил список организаций, которые продолжат работу в Тульской области во время коронакризиса. На 26-й строке списка оказался онлайн-ритейл, бизнесы «осуществляющие дистанционную торговлю и доставку, в том числе пункты самовывоза». Однако 14 апреля Дюмин уточнил список и удалил из него пункт о дистанционной торговле и доставке. Одновременно были ужесточены формулировки в 24-м пункте. Раньше регион допускал работу продавцов самых разнообразных непродовольственных товаров. После 14 апреля только тех из них, кто продаёт товары первой необходимости или ветеринарные препараты.

15 апреля друг редакции Roem.ru в Туле удостоверился, что выдача покупок интернет-магазинов Wildberries и Ozon открыта. Сегодня, 16 апреля, другой знакомый туляк подтвердил, что в ближайшем к нему супермаркете беспрепятственно работают Ozon и Boxberry.

Тем не менее, Алексей Фёдоров (создатель интернет-магазина «220 Вольт», председатель комитета по развитию электронной коммерции ТПП РФ, глава комитета по торговле «Деловой России», в прошлом глава АКИТ) назвал решение Дюмина «полным запретом» всей интернет-торговли, включая запрет на работу пунктам выдачи заказов или курьерской доставке. Собеседники Фёдорова уточнили у тульских Wildberries и Ozon обстоятельства продолжения деятельности и узнали, что магазины продолжают работу, так как у них тоже продают непродовольственные товары первой необходимости, а это разрешил даже губернатор Алексей Дюмин.

Следует однако заметить, что в правовой системе России ограничения на оборот товаров или оказание услуг, если это необходимо для защиты жизни и здоровья, могут вводиться только федеральной, а не региональной властью (ст. 74 Конституции). Но во время коронакризиса 2020 года Москва создала, скорее не ограничения, а обратный им в правовом смысле список «разрешений». Просто перечислив, что даже сейчас продолжат работать те же связисты, энергетики, врачи и многие другие — заморозить их деятельность региональные власти не могут. Все остальные, не упомянутые Москвой организации, берут паузу, если конкретный регион сочтёт это необходимым (перенос в регионы права на запрет услуг 74 статье противоречит).

Уточнение федерального Минпромторга в регионы, о том, что интернет-торговля работу продолжит, с одной стороны, делает её особое упоминание в региональных правовых актах избыточным — есть прямое уточнение Москвы, наложить запрет на услугу сам регион не может. С другой стороны, в Туле никуда не пропали соседи «торговли» по региональному губернаторскому списку, те же «системообразующие предприятия», хотя в логике «разрешений» (а не «ограничений») дублировать разрешения федерального уровня не нужно и для них.

В результате получается, что тульский чиновник, вооружившись указами своего прямого регионального руководителя, в которых ещё позавчера интернет-торговля была, а затем пропала, просто по аналогии со «связистами и энергетиками», которые в списке остались — может весьма творчески подойти к контролю над деятельностью e-commerce в Тульской области. Местная власть напрямую больше не защищает торговлю, и далеко не у каждого интернет-магазина в ассортименте есть спасительные «товары первой необходимости».