Глава Минцифры Максут Шадаев высказался о судах и наказаниях для местных и иностранных IT-компаний. «В отношении всех крупных IT-компаний, практически всех, есть уголовные дела», отметил он на заседании Совета по развитию цифровой экономики. Айти-компании следует судить специальной инстанции, которая бы обладала соответствующей экспертизой и навыками:

«Мы все понимаем, что у нас госсектор — очень большой заказчик: госкомпании, госорганы. Мы знаем, что в отношении всех крупных IT-компаний, практически всех, есть уголовные дела. Мы понимаем, что расследование этих дел всегда затруднено, потому что требуется специальная экспертиза, специальные навыки, — сказал министр. — Поэтому мы предлагаем создать отдельную судебную инстанцию, которая бы расследовала экономические уголовные дела в отношении IT-компаний, где была бы необходима экспертиза, компетенция и так далее».

Шадаев обратил внимание аудитории на то, что налоговые льготы айти-компаниям автоматически сделали их объектом проверок. Стоило бы предоставить бизнесам мораторий для защиты от проверок на несколько лет, за которые они успеют начать пользоваться льготами.

«У нас же в Налоговой работает система рискориентированного подхода, налоговик — робот-автомат, и как только льготы предоставлены были, понятно, у них флажки зажглись». «И все наши IT-компании встали в ближайшее время на проверку, так как льготы предоставляются существенные, соответственно, налоговая это будет проверять». «Мы считаем, что здесь нужно обязательно дать нам какой-то мораторий — три-пять лет — для того, чтобы, условно, IT-компании почувствовали вкус этих льгот, начали создавать рабочие места, начали возвращаться из-за границы и пользоваться теми благами, которые мы им предоставили». Мораторий предлагается ввести для разработчиков российского ПО с объемом продаж более 300 млн руб.

В тот же день господин Шадаев принял участие в заседании комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи. Там он отчитался об успехах развития «Госуслуг». Успехам очень поспособствовала пандемия, она принесла 12 млн новых пользователей порталу «Госуслуг», всего его аудитория составляет сейчас 77 млн россиян.

«Серьёзным образом была упрощена процедура открытия и подтверждения учётных записей портала Госуслуг через мобильные банковские приложения», отметил Шадаев. «Во время пандемии был пройден психологический барьер отсутствия физического контакта чиновника и гражданина».

«Мы надеемся, что до конца года мы сможем запустить не только водительское, но и другой набор документов — студенческие, удостоверения многодетных, — тех документов, которые не надо будет всегда с собой носить». «Это будет приложение (для смартфона), защищённое, сертифицированное ФСБ, и у того, кто будет проверять документы, такое же приложение. Например, когда вы будете покупать алкоголь, будете нажимать: предоставить данные. У вас будет ваша фотография и написано, что вам больше 18. На телефоне будет генерироваться QR-код, он будет содержать временную ссылку, которая будет действовать 30 секунд на портал Госуслуг. У продавца в его приложении будет открываться ссылка, там будет ваша фотография и надпись, что вам больше 18».

Шадаев предложил закрепить в законодательстве административную ответственность для юридических лиц за отказ в приеме электронного документа от граждан для получения государственной услуги в электронном виде, а также за требование о предоставлении документа на бумажном носителе.

На том же заседании профильного комитета глава Минцифры поднял идею ограничить размещение российскими компаниями рекламы «на иностранных интернет-платформах, систематически нарушающих российское законодательство».

«Дополнительно мы обсуждаем: кроме таких мер, которые уже действуют, возможно, имеет смысл применять меры, связанные с ограничением размещения рекламы на этих площадках, если площадка не выполняет требование российского законодательства. Мы сейчас обсуждаем, можно ли ограничивать размещение российскими юрлицами рекламы».

Обсуждают в министерстве ещё и «введение цифрового налога на крупные иностранные компании». Шадаев в очередной раз напомнил, что иностранные компании не платят в России налоги с рекламы российских компаний, ориентированной на российских пользователей.