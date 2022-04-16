После того, как App Store и Google Play удалили приложения Сбербанка и Альфа-банка, было в общем очевидно, что появление российского магазина приложений – дело решенное. При этом не факт, что такая платформа будет одна для всех, например в Китае существует около десятка конкурирующих между собой магазинов приложений. Первой свои планы озвучило государственное АНО «Цифровые платформы», которое планирует запустить отечественный магазин приложений NashStore для Android. В мае планируется выпуск стартового каталога в альфа-версии приложения. На первом этапе платформа будет больше похожа на витрину приложений, чем на полноценный магазин: приложения нельзя будет скачать «в один клик». Какие приложения будут доступны в магазине в мае, компания не уточнила, лишь отметил, что больше заинтересованы в основном финансовые, банковские сервисы.

В пятницу стало известно, что гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский запустил демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket для устройств на Android. Инвестиции в проект составят около 100 млн руб. Источником будут частные инвестиции Анатолия Сморгонского и группы IT-предпринимателей (их имена не раскрываются). Тогда же домейнер Павел Гросс-Днепров написал в Facebook, что VK выкупила домен Rustore.ru, с очевидными целями. Компания пока о своих планах рассказать отказывается. Очевидно, что свой проект в той или иной форме запустит Сбербанк, недавно претендовавший на роль главной цифровой платформы в России.