Письма позвали американский Forbes в дорогу: куча россиян, бывших россиян и никогда не бывших россиян и не только россиян попросила не писать о том, что они россияне
В список, просивших среди тех, кто говорит, что у них нет гражданства России, вошёл Л.Блаватник.
Все остальные упомянутые в статье, считают, что наличие у них нероссийского гражданства - является веским поводом не числиться россиянами (что в общем виде неверно - для выхода из российского гражданства мало получить гражданство другой страны).
Например:
- Братья Бухманы
- Павел Дуров (добавил к паспорту Сент-Киттс и Невиса ещё и французский)
- Юрий Мильнер
- Николай Сторонский
- Евгений Швидлер
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Про Швидлера самое смешное, конечно
(судя по рождению в Уфе и году получения гражданства США в 1994-м году, и проживанию в Москве в период позднего СССР, у него должен был быть советский паспорт).
Однако же "“Mr. Shvidler is not, and has never been, a citizen of the Russian Federation,” a Shvidler associate, who claimed not to be writing on the billionaire’s behalf, told Forbes).
Впрочем, чуть позже предположение о наличии лишь советского паспорта становится менее конфликтующим со словами представителя Швидлера: "technically he’s never had a Russian passport".
Практикалли, если у Швидлера была регистрация в России на февраль 92-го года, он может получить российский паспорт в любой момент, как проживавший в России на 6-е февраля 1992-го года и родившийся в России гражданин. Ну и как гражданин России, соответственно.