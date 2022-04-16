Письма позвали американский Forbes в дорогу: куча россиян, бывших россиян и никогда не бывших россиян и не только россиян попросила не писать о том, что они россияне

В список, просивших среди тех, кто говорит, что у них нет гражданства России, вошёл Л.Блаватник.

Все остальные упомянутые в статье, считают, что наличие у них нероссийского гражданства - является веским поводом не числиться россиянами (что в общем виде неверно - для выхода из российского гражданства мало получить гражданство другой страны).

Например: