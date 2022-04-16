Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про «ЕР» платят прямо из Госдепа.

По поводу уничтожения спутников Starlink – идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба – рассмотрим😂.