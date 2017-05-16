Федеральная налоговая служба планирует сделать банки налоговыми агентами для сбора НДС с иностранных IT-компаний, которые оказывают услуги в России, наделив их функциями по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджет НДС. Представители банков считают, что у них нет для этого полного инструментария. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников встречи в Ассоциации российских банков 12 мая, когда впервые были обсуждены эти вопросы. Инициатором собрания была ФНС.
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Какая же медленная у нас гос. машина, это решение на поверхности лежало еще несколько лет назад, и с алиэкспрессом точно также можно сделать, можно было бы вообще все платежи уходящие из страны облагать автоматом НДС 18%, а если платеж ушел для трат за границей типа брони отеля и прочее, то гражданин мог бы через кабинет гос. услуг вернуть обратно этот сбор НДС предоставив документы пересечения границы и подтверждение проживания в этой гостинице.