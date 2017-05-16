ФНС хочет сделать банки налоговыми агентами для сбора НДС с иностранных IT-компаний


Федеральная налоговая служба планирует сделать банки налоговыми агентами для сбора НДС с иностранных IT-компаний, которые оказывают услуги в России, наделив их функциями по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджет НДС. Представители банков считают, что у них нет для этого полного инструментария. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников встречи в Ассоциации российских банков 12 мая, когда впервые были обсуждены эти вопросы. Инициатором собрания была ФНС.

«Налог на Google» разложат по банкам

Налоговики ищут возможность контролировать выплату налогов зарубежными компаниями, оказывающими электронные услуги. Банкам предлагается стать налоговыми агентами. Однако сами банки считают, что не обладают достаточным инструментарием

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Какая же медленная у нас гос. машина, это решение на поверхности лежало еще несколько лет назад, и с алиэкспрессом точно также можно сделать, можно было бы вообще все платежи уходящие из страны облагать автоматом НДС 18%, а если платеж ушел для трат за границей типа брони отеля и прочее, то гражданин мог бы через кабинет гос. услуг вернуть обратно этот сбор НДС предоставив документы пересечения границы и подтверждение проживания в этой гостинице.

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