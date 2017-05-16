Федеральная налоговая служба планирует сделать банки налоговыми агентами для сбора НДС с иностранных IT-компаний, которые оказывают услуги в России, наделив их функциями по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджет НДС. Представители банков считают, что у них нет для этого полного инструментария. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников встречи в Ассоциации российских банков 12 мая, когда впервые были обсуждены эти вопросы. Инициатором собрания была ФНС.