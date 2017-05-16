Правительство планирует создать компанию для сбора Big Data, которую оплатят операторы связи


Правительство России хочет создать госоператора для сбора Big Data, за что платили бы сами операторы. Перечисления от рекламных доходов могут составить 2%. Государственным оператором может стать радиочастотная служба при Роскомнадзоре. Реестр операторов Big Data и контроль за их обработкой также может вести ведомство. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст проекта поправок в закон «Об информации».

Зачем нужны независимые операторы больших данных, которые будут хранить цифровую личность человека

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