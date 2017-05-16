Правительство России хочет создать госоператора для сбора Big Data, за что платили бы сами операторы. Перечисления от рекламных доходов могут составить 2%. Государственным оператором может стать радиочастотная служба при Роскомнадзоре. Реестр операторов Big Data и контроль за их обработкой также может вести ведомство. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст проекта поправок в закон «Об информации».