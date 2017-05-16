Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщила «Медуза».

Из перечисленных выше — социальную сеть «ВКонтакте» преследовала, как предыдущая просоветская власть на Украине, так и нынешняя. У соцсети изымали серверы и Майдан не помог их вернуть. Как бы предчувствуя, в декабре 2013, задолго до падения Януковича и переизбрания парламента, Павел Дуров, основатель ВК, замечал, что украинцы заслуживают лучшей представительной власти, чем. Для остальных интернет-компаний блокировка, скорее, неприятная новость.

Cбербанковские Яндекс.Деньги (поисковику принадлежит в них лишь 25%) Украина внесла в санкционый список ещё в ноябре 2016, вместе с Qiwi (на бизнесе последней российской системы это не сказывается и не может сказаться — так как украинскую дочку компания продала очень давно, ещё накануне IPO, задолго до Майдана), блокировка была предсказуема, и ещё в марте украинский «Яндекс» подготовился к обыскам. Под украинский запрет попали так же «Золотая корона», «Юнистрим» и другие платежные системы из РФ.

В сентябре 2015 в украинский санкционный список пополнила «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб» вместе с рядом других компаний. Этот запрет не означает запрет использования частникам российских программ, но госорганы страны не могут покупать программы из санкционного списка. Позднее Касперский закрыл украинскую компанию-дочку.