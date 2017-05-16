Представитель «Яндекса» рассказал РБК, что его компания предложила некоторым владельцам iPhone, с соответствующим мобильным приложением, краткосрочную аренду машин из парков «Делимобиля» и Anytime. Краткосрочная аренда автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, обычно используется для достаточно коротких внутригородских поездок, когда такси, «Яндекс» продаёт эти поездки через Яндекс.Такси, уже неудобно, а посуточная или более длительная аренда автомобиля ещё избыточна. Яндекс.Карты строят маршрут к доступному для аренды автомобилю — будущий заинтересованный водитель получает тарифы, вместимость машины и другие подробности.

«Рынок каршеринга развивается, и, по нашим оценкам, количество автомобилей, доступных пользователям, будет расти, — объяснил представитель поисковика. — На данный момент нам интересно понять, как геосервисы («Навигатор», «Карты» и «Транспорт») «Яндекса» могут быть полезны сервисам каршеринга. Это основная задача тестирования».

В декабре 2016 года московский каршеринг BelkaCar привлёк €2,1 млн от европейского фонда Bryanston и надеется увеличить свой парк из 100 (тогда) до 950 машин. BelkaCar и похожий сервис YouDrive — одни из тех каршерингов, с которыми «Яндекс» сейчас ведёт переговоры. По оценкам соосновательницы BelkaCar Екатерины Макаровой, объём рынка каршеринга в России составляет $240 млн из расчёта 10 000 автомобилей в Москве и столько же — в остальной России, каждый автомобиль приносит 60 000 рублей выручки в месяц.