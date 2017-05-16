АКИТ попросила приставов не блокировать счета магазинов за долги


Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) с просьбой увеличить срок выплаты штрафов с 5 до 10 рабочих дней, а также внести в законодательство поправки, согласно которым приставы не смогут арестовывать имущество магазинов и блокировать их счета в случае недостатка на них средств для погашения штрафа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение. Президент АКИТ ожидает ответа от ФССП в течение месяца.

Ретейлеры попросили приставов не блокировать счета за долги

Ассоциация компаний интернет-торговли попросила у Федеральной службы судебных приставов (ФССП) ослабить меры по взысканию штрафов с розничных сетей и интернет-магазинов. Действующие ныне методы ретейлеры считают чрезмерными

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое