Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) с просьбой увеличить срок выплаты штрафов с 5 до 10 рабочих дней, а также внести в законодательство поправки, согласно которым приставы не смогут арестовывать имущество магазинов и блокировать их счета в случае недостатка на них средств для погашения штрафа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение. Президент АКИТ ожидает ответа от ФССП в течение месяца.