В 2016 году в России было продано свыше 3,5 млн смартфонов с поддержкой Android Pay или примерно 13% от всех реализованных в нашей стране «умных» телефонов, говорится в исследовании «Связного». Компания Visa, сообщившая о появлении в России сервиса Android Pay, по данным «Интерфакса» планировала запустить его 16 мая, однако сейчас источники на рынке говорят, что запуск отложен на 19 число.

Visa уже разместила соответствующий анонс на своем сайте, из него следует, что с новой системой бесконтактных платежей будут работать: «Альфа-банк», Raiffeisenbank, «МТС банк», «Тинькофф банк», ВТБ 24, Сбербанк, «Открытие» и «АК барс». Соответствующее приложение в Play Market пока не загружается для пользователей из России.

В 1 квартале 2017 года россияне приобрели 800 тыс. устройств, работающих с Android Pay, на сумму около 17 млрд рублей. Всего за последние 5 кварталов — с января-марта 2016 года по январь-март 2017 года — в нашей стране куплено свыше 6 млн смартфонов, при помощи которых можно совершать транзакции, используя технологию бесконтактных платежей NFC, говорят в «Связном».

Запуск Android Pay в России может изменить ситуацию с востребованностью NFC-смартфонов и стать одним из драйверов всего рынка «умных» телефонов в ближайшие несколько лет по ряду причин. Операционная система Android является самой популярной в России, и появление новой функции в смартфоне станет одним из факторов при принятии решения о покупке нового гаджета, — говорится в отчете компании.

По данным компании, в 2013 году 9% купленных россиянами смартфонов телефонов поддерживали технологию беспроводной передачи данных малого радиуса действия, в 2014 доля таких смартфонов составила 16,5%, в 2015 году — 18,5%, в 2016 году — 19%, в 1 квартале 2017 года — 21%.