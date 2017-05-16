По сообщению «Ведомостей» предполагаемые владельцы мессенджера Telegram получили письмо-приглашение Роскомнадзора прислать в ведомство данные о юрлице своего проекта — с перспективой внесения программы в российский Реестр организатор распространения информации. Зарегистрирует или нет Роскомнадзор данный мессенджер в собственном Реестре — сейчас неизвестно. Само ведомство пока не комментирует происходящее. Однако Telegram уже дал пояснение общего характера. К российской специфике оно не привязано и является интернациональным. Но вносить или не вносить программу, в те или иные Реестры, пояснение «Телеграма» Роскомнадзору не помешает.

«Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», — ответили агентству RNS в Telegram, уточнив, что любые данные, которые передаются через мессенджер, зашифрованы — это распространяется как на секретные чаты, так и на облачные чаты. «Ключи, необходимые для расшифровки данных, разделены на несколько частей и физически хранятся в нескольких других дата-центрах. При этом все дата-центры находятся в разных юрисдикциях, так что для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами», — подчеркнули в Telegram.

В апреле 2017 года Иран заблокировал звонки в Telegram, рассказывал ранее Павел Дуров: «а WhatsApp банить не стал, потому что он прослушивается властями», — подчёркивал основатель Telegram.

В 2015 году Роскомнадзор заблокировал другой популярный в РФ проект — «Википедию». Энциклопедия не смогла сотрудничать с российским ведомством из-за действующих в ней принципов. Затем РКН снял блокировку с «Вики» и рассказал, что «Информация, признанная судом запрещенной, отредактирована». Из лога правок Википедии при этом следовало (энциклопедия позволяет легко сравнить старые и новые версии статей), что спорная в глазах российского суда вики-статья была расширена банальным эволюционным методом, традиционным для вики-статей, обогащена подробностями, как любая другая статья в вики. Смысл статьи не поменялся, а её наполнение просто стало богаче. При этом формально на экране был действительно другой документ, расширенный на несколько предложений.

В начале мая 2017 года Роскомнадзор заблокировал мессенджер WeChat (и несколько других проектов), позднее блокировка была снята, так как в ответ на требование Роскомнадзора, по словам ведомства, WeChat International Pte Ltd предоставили сведения, которые необходимы для внесения в российский реестр организаторов распространения информации.