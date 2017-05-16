Холдинг Mail.ru Group прокомментировал решение украинских властей заблокировать российские интернет-ресурсы, в том числе принадлежащие ему «ВКонтакте» и «Одноклассники». Компания подчеркнула, что доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, и компания «не видит причин для корректировки финансовых планов». Также компания призвала пользователей своих соцсетей использовать «существующие возможности специальных сервисов», то есть анонимайзеры и прокси для получения доступа к своим ресурсам.

Это решение ударит прежде всего по самим пользователям — гражданам Украины. Около 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей. Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы. Нашей многомиллионной аудитории на территории Украины мы хотим сказать, что в нашей работе ничего не изменится, мы будем продолжать предоставлять все сервисы нашим пользователям во всех странах, а существующие возможности специальных сервисов позволят продолжить использовать наши интернет-ресурсы. Интересы пользователей всегда были нашим приоритетом, — говорится в заявлении компании.

Mail.ru Group также сообщила о «драматическом росте трафика» социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также почтового сервиса Mail.Ru. Акции Mail.ru Group на Лондонской бирже на 14:40 МСК упали на 0,5% и в течении дня колебались незначительно. Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о санкциях против России, который предполагает, в частности, блокировку доступа к «Яндексу» и соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», рядом в указе перечисляются и другие российские медиа, а также ИТ компании 1С и Abbyy.