«Яндекс» распространил заявление о том, что для него значит блокировка на Украине. Ранее сегодня сервисы «Яндекса», как и многих других российских компаний, например конкурентов из Mail.ru Group, попали в украинский санкционный лист и теперь запрещены в стране. «Яндекс» заявил:

Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний «Яндекса», конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния.

Бумаги Yandex продаются, в том числе, через NASDAQ, на момент публикации биржа ещё закрыта, но на «премаркете» бумаги потеряли 2.1% стоимости. Старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала «Промсвязьбанка» Илья Фролов объяснил, каких ещё негативных эффектов можно ждать:

Совокупный эффект выпадающих доходов «Яндекса» … может составить до 6,9 млрд рублей, или 10% от совокупной выручки портала и поиска в 2016 году (9,1% от консолидированной выручки компании в прошлом году), — заявил Фролов в комментарии Forbes.

Эксперт объяснил, что «Яндекс» компенсирует выпадающие доходы выручкой в России, поэтому общая динамика доходов всё-равно останется положительной. В феврале «Яндекс» раскрыл финансовые показатели компании за 2016 год. Тогда выручка компании выросла до 75,9 млрд рублей, на 27% больше год к году. Чистая прибыль опустилась до 6,8 млрд рублей, на 30% меньше год к году.