Помимо «Яндекса» и Mail.ru Group в санкционный список украинских властей сегодня попали российские ИТ-компании: «1С», ABBYY, «Софтлайн груп», и корпорация «Парус». Интерес вызывает запрет «1С». Компания уточнила на своем сайте, что под запрет попали ее франчайзи, при этом не все — а сама компания не продает ПО конечному потребителю. Представитель «1С» сказал «Роем», что компания не даст более развернутых комментариев.

Использование программных продуктов 1С: Предприятие полностью соответствует действующему законодательству Украины. Указ президента Украины «О применении персональных специальных экономических санкций» касается только отдельных юридических лиц. Программа 1С: Предприятие полностью работоспособна, техническая поддержка работает в штатном режиме, все информационно-методологические ресурсы доступны для пользования. Партнеры 1С: Франчайзи продолжают предоставлять услуги по обновлению продуктов и информационно-технологической поддержки пользователей программных продуктов 1С: Предприятия. Пользователи могут получить консультации по работе решений 1С: Предприятия как по телефону, так и электронной почтой, — говорится в сообщении компании.

По данным одного из крупнейших франчайзи российской системы ДП «Еврософтпром», на Украине программными продуктами «1С: Предприятие» пользуется около 300.000 компаний. Региональный менеджер по развитию компании TotalSoft Роман Кифяк уверен, что практически 80% малого бизнеса в стране использует «1С».

IDC последний раз проводила исследование украинского рынка ERP в 2013 году, тогда компания сообщала, что суммарная доля трех ведущих поставщиков ERP-систем (SAP, «1С» и Microsоft) за год достигла 90,5%, при этом доля SAP составляет около половины рынка. IDC считает рынок в деньгах и «вес» крупных заказчиков оказывается намного больше, но в числе клиентов доля у «1С» выше.