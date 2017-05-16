Украинские власти включили в санкционный список крупнейшие российские ИТ и интернет-компании. Большинство комментаторов называют закон глупым и бессмысленным и отмечают, что его будет легко обойти при помощи использования VPN и других подобных инструментов. К этому фактически напрямую призывает пользователей Mail.ru Group и российские чиновники, которые резко негативно относятся к использованию этих же инструментов россиянами. «Роем!» собрал наиболее яркие высказывания представителей бизнеса и российских чиновников за сегодняшний день.

Бизнес

Экс-гендиректор Яндекс.Украина Сергей Петренко:

Все, имевшие отношение к этому указу, и персонально подписавший его — ох*евшие идиоты. Диме Шимкиву (замглавы Администрации президента Украины) отдельный привет. Лучше бы ты стихи писал, Дима. Ребятам из Яндекса (особенно Яндекс.Украины, которых поседевший придурок одним махом лишил работы), Мэйла и ВКонтакте я бы посоветовал в качестве иллюстрации на часок включить редирект с украинских адресов на текст этого указа. Пусть они попробуют обслужить то, что хотят запретить.

Добавлено позднее

Тут на меня даже Дима Шимкив, последние три года имитирующий бурные реформы, обиделся в фейсбуке. Поэтому я все же подробно опишу варианты. Итак, почему запрет на деятельность Яндекса, Вконтакте и Мэйл.ру мог появиться?

Вариант первый — они все же идиоты. Неаккуратные причем — потому что указаны далеко не все ресурсы компаний, а из адресов не удалены UTM-метки.

Вариант второй — где-то в этом списке сидят еще более сомнительные решения, но далеко не такие медийные. Список большой и стоит его просмотреть целиком, сравнивая с прошлогодним вариантом.

Вариант третий — либо в недавнем прошлом, либо в ближайшем будущем планируется что-то, от чего хотят отвлечь внимание.

Но, учитывая, что в Украине не существует никакой инфраструктуры для блокировки интернет-трафика — то есть нет возможности в одной точке принять обязательное для всех провайдеров решение и проверить его исполнение, — единственным способом обеспечить его выполнение остается ногами обходить провайдеров и требовать. Провайдеров в Украине много. Но вот ведь в чем дело — все эти ресурсы много лет работают по https. То есть способа заблокировать URL нет вообще. Заблокировать можно только IP и это отдельная задачка для инфраструктуры. Которой, напомню, нет.

То есть, все-таки идиоты.

«Яндекс»:

Яндекс развивает свои сервисы для Украины с 2005 года. Больше 12 лет мы делаем украинский поиск, карты украинских городов, навигацию, образовательные проекты и ещё несколько десятков разных проектов. Всё это время наша украинская команда работает в строгом соответствии с законодательством Украины, вкладывает все свои усилия в создание качественных продуктов. К сожалению, решение украинских властей ограничить работу сервисов Яндекса касается не только нас. Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний Яндекса, конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь. Очень жаль.

Mail.ru Group:

Мы сообщаем о драматическом росте трафика самых популярных на территории Украины социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, а также почтового сервиса Mail.Ru, в первой половине сегодняшнего дня.

Мы с сожалением восприняли новость о политически мотивированном решении властей Украины запретить использование социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, и ресурсов Mail.Ru на территории своей страны. Это решение ударит прежде всего по самим пользователям — гражданам Украины. Около 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей.

Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы.

Нашей многомиллионной аудитории на территории Украины мы хотим сказать, что в нашей работе ничего не изменится, мы будем продолжать предоставлять все сервисы нашим пользователям во всех странах, а существующие возможности специальных сервисов позволят продолжить использовать наши интернет-ресурсы. Интересы пользователей всегда были нашим приоритетом.

Наших сотрудников, партнеров и клиентов на территории Украины мы хотим заверить, что все обязательства Mail.Ru Group будут исполняться перед ними в полном объеме.

Поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов, и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях.

1С:

Использование программных продуктов 1С: Предприятие полностью соответствует действующему законодательству Украины. Указ президента Украины «О применении персональных специальных экономических санкций» касается только отдельных юридических лиц. Программа 1С: Предприятие полностью работоспособна, техническая поддержка работает в штатном режиме, все информационно-методологические ресурсы доступны для пользования. Партнеры 1С: Франчайзи продолжают предоставлять услуги по обновлению продуктов и информационно-технологической поддержки пользователей программных продуктов 1С: Предприятия. Пользователи могут получить консультации по работе решений 1С: Предприятия как по телефону, так и электронной почтой.

Основатель Ain.ua Артур Аруджалиев:

Диктатура заразительна. Можно сколько угодно называть цензуру санкциями или другими словами, но суть от этого не меняется.

Я уже давно не удивляюсь многим решениям наверху, но мне правда интересно другое:

— Не пробовал ли господин Порошенко для начала запретить ментам устраивать регулярные проблемы ИТ-бизнесу, если он так полюбил запреты?

— Знает ли он и его советники какое количество украинских компаний используют бухгалтерию 1С, которая теперь тоже под запретом?

— Это точно санкции против России, а не против украинского бизнеса?

16 мая 2017 года — первый день в истории Украины, когда жалеешь, что у президента нет интереса в ИТ-бизнесе.

«Парус» — это группа украинских компаний! Информацию об этом можно получить на сайте parus.ua в разделе « Авторские права и разрешения». Попадание в санкционный список в отношении группы компаний « Парус» не является правомерным , будет нами обжаловано и воспринимается нами как давление.

Власть

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко:

Санкции никак не скажутся. Пожалуй, кроме «Яндекса». Не знаю, насколько его это коснется. Но, с точки зрения рекламных доходов, я уверен, что это, мягко говоря, даже не соответствует в процентном отношении. У нас в российском интернете общая масса украинцев — 12,5%. Я думаю, что от дохода — это не больше 3%. Очень интересно посмотреть, как Украина обеспечит запрет доступа. Останется часть пользователей, которая научится пользоваться VPN, Tor. Социальные сети типа «ВКонтакте» — это то, что люди очень ценят.

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин:

Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится. Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность, поэтому это бессмысленное, дискредитирующее украинское руководство очередное решение. Далеко не первое и, видимо, не последнее. Но это любимое развлечение украинских властей — стрелять себе в ногу. Это решение приведет к небывалому росту компьютерной грамотности украинского населения, и к тому, что жители Украины моментально освоят анонимайзеры, VPN-сервисы и колоссальное количество программ, позволяющие обходить блокировки. Блокировки эффективны только тогда, когда по блокируемому ресурсу есть широкий общественный консенсус, как в отношении детской порнографии, наркотиков или пропаганде суицида. Когда в обществе не возникает массового желания эту блокировку обойти. Ответных мер не стоит принимать, чтобы «не уподобляться».

МИД России: