После 13 лет работы «Яндекс» покинул Александр Садовский, руководитель поисковых сервисов. В разные годы специалист занимался ранжированием, измерением качества поиска, антиспамом, поиском по видео, блогам, музыке и занимался маркетингом поиска, в частности были известны его выступления на публичных мероприятиях для профессионалов интернет-индустрии.

Садовский объявил:

Я ухожу из Яндекса. За долгие годы компания стала родной, но у каждого свой азимут и свой темп. Я ускоряю шаг и выбираю свою дорогу — в добрый путь, Яндекс!

Все проекты переданы в надежные руки. Моих выступлений от лица Яндекса больше не будет. Если у кого-то остались вопросы, пишите на funsad@yandex.ru. Уже без «-team».

В обычной компании можно сойти с ума от скуки за 13 лет работы. Яндекс — особенный, он вырос за эти годы из крохотной мастерской в легенду. Название было одним, но я работал в четырех разных компаниях и десятке разных ролей. Это был невероятный опыт. Я создал первые измерения качества поиска и придумывал алгоритмы антиспама и ранжирования. Создал с нуля поиск по видео и антивирусное направление, стартовал маркетинг поиска. Вытащил из кризиса поиск по блогам с его техническими долгами и Яндекс.Музыку. Увеличил долю Яндекса в Украине на 10% за год, преломив многолетний нисходящий тренд.

Оглядываясь на успешные проекты, я думал, почему мне порою удавалось то, за что другие даже не брались. Я технарь, но есть много ребят, которые на голову лучше знают технологии и алгоритмы. У меня большой продуктовый опыт, но я знаю тех, чьи знания глубже. У меня за плечами есть и патенты, и придуманные мной фичи, но я встречал и более креативных людей. И так во всем: аналитике, маркетинге, проектном управлении и др. областях. В чем же секрет, если я всюду был силен, но нигде не был лучшим? Секрет был в людях, которых мне удавалось найти, обучить и встроить. Удавалось благодаря широкому системному пониманию задач. Секрет был и в высокой планке качества и требовательности к себе, которые задал еще Илья, и которыми удавалось увлечь всю команду. Поэтому перечисленные успехи — это во многом успехи ребят, которых я пригласил на работу и с которыми трудился бок о бок. Спасибо вам!

Отдельное спасибо и низкий поклон Илье Сегаловичу, Аркадию Воложу и Лене Колмановской, которые создали культуру Яндекса, уважение к людям, проявили его смелость сражаться с гигантами, заложили фундамент его этики и ценностей.

Я провел с Яндексом треть жизни, Яндекс со мной — две трети своей жизни. Пора идти дальше.

Мир велик и в нём всегда найдётся место подвигам.

Поехали!