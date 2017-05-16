Мы, Команда ВКонтакте, всегда обходили политику стороной. Считаем, что интернет по сути своей не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнёров.

— заявил 16 мая пресс-секретарь украинского офиса «Вконтакте» Влад Леготкин. Ранее президент Украины внёс сеть и другие российские компании (среди них Яндекс, 1C, Одноклассники) в санкционный список. Работа перечисленных сервисов в стране запрещена на 3 года.

В ответ ВКонтакте разместили официальную инструкцию по обходу блокировки: «Как получить доступ к ВКонтакте, если Ваш провайдер его заблокировал?» Соцсеть пояснила изданию TJournal, что команда ВК разослала ссылку на инструкцию украинцам:

Сообщения рассылаются таким же образом, как во время терактов или во время чрезвычайных происшествий, на основании геолокации и IP-адреса. То есть, находясь в России и сменив в профиле город на Киев сообщения можно не ждать.

Тем не менее инструкция универсальна и может помочь и россиянам. Например желающим посмотреть из России отдельные заблокированные для россиян ВК-публикации. При прямом обращении из России, уже сам ВК, а не провайдер, закрывает такие материалы заглушками с упоминанием решения того или иного суда в РФ. Однако при просмотре, например, через зарубежный (по отношению к России) VPN или другие средства обхода цензуры, материалы будут доступны. По ВК-инструкции можно смотреть материалы за пределами соцсети, например заблокированные у российских провайдеров «пиратские» сайты или другие подцензурные в РФ ресурсы.

По наблюдениям издания Vc.ru аналогичную инструкцию сейчас рассылают «Одноклассники», социальная сеть, как и ВК, тоже принадлежит холдингу Mail.ru Group, запрещённому теперь на Украине.

Соцсеть «ВКонтакте» преследовала, как предыдущая просоветская власть на Украине, так и нынешняя. Летом 2013 года власти изъяли оборудование у соцсети, а произошедший позднее Майдан и перемены не помогли оборудование вернуть.