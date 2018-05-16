«Ростелеком» попросил Минкомсвязи разработать проект постановления правительства, которое бы обязало госчиновников использовать служебные смартфоны с российской операционной системой Sailfish к 2019 году. Об этом пишет CNews со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. Издание отмечает, что переход нужен, чтобы защититься от возможных санкций со стороны США, так недавно китайский ZTE потерял право использовать американские операционки, процессоры и лицензированные технологии, что привело фактически к остановке деятельности ZTE. Министр связи Николай Никифоров в 2016 году оценил, что объёма лишь одного российского рынка недостаточно для создания «своих» операционных систем. Никифоров считал, что для подобных разработок необходимо объединение рынков и усилий в рамках стран БРИКС (БРИКС — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). По данным источника «Коммерсанта», близкого к Правительству, уже 18 мая Дмитрий Медведев может предложить на министерский пост, вместо Никифорова, кандидатуру Константина Носкова.

Сегодня Sailfish Mobile OS Rus — единственная мобильная ОС в Реестре российского ПО. В 2017 году, например, появился работающий на ее базе смартфон Inoi R7, цена которого составляет около 12 тысяч рублей, остальные телефоны Inoi стоят в среднем от 1 до 7 тысяч. На конец декабря 2017 года на должностях гражданской службы в федеральных госорганах работали 38,3 тыс. человек. Если считать чиновниками муниципальных служащих, работников госкорпораций, работников фондов: пенсионного, социальных и других работающих в схожих госорганизациях — к потенциальной аудитории смартфона с операционкой «Ростелекома» можно отнести около 6 млн. человек. Консервативная оценка Ростата, в которой учитываются только «явные» чиновники, даёт аудиторию в 1 млн. 107 тысяч человек.

ОС Sailfish Mobile OS Rus была разработана компанией «Открытая мобильная платформа», которая в этом году стала подконтрольной «Ростелекому». В феврале 2018 года оператор купил 75% доли в компании у структур Григория Березкина. Цена сделки не разглашалась. Ранее источники РБК утверждали, что продавец оценивал весь актив в $50 млн.