На картах Google, в отличие от карт «Яндекса», не отображается информация о возможности проезда по Крымскому мосту, запущенному для автотранспорта 16-го мая 2018-го года.
При помощи карт Google достаточно сложно найти даже проезд к мосту, однако, скорее всего, это временное упущение, которое будет исправлено в ближайшее время: несмотря на санкции Google развивает картографический сервис в Крыму. Например, на полуострове сейчас можно получать информацию о пробках, хотя в 2017-м году такую информацию Google путешественникам не предоставлял.
По условиям мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС), которое было заключено 17 апреля 2017 года, Google пообещал возобновить работу магазина приложений Google Play на территории всей России, включая Крым. В Google не комментировали договорённости, фактически же на полуострове активно используются IP соседнего российского региона — Кубани, поэтому неразрешимой проблемы у крымчан с Google нет (исторически он популярнее «Яндекса» в Крыму), если, конечно, забыть о проблеме с текущей версией «Карт».
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Ну и зобанел Жаров их, и поделом.
Да, ответ про мост — некорректный!
Гугл Плей в Крыму как не работал, так и не работает. Как множество других их сервисов, а так же сайтов которые используют например платформу гугл клауд. Просто пишет упс, вам запрещено. Такая вот цензура получается.
Трафик в Крыму гугл показывает только кое-где фрагментарно. Что и неудивительно — если, как говорят, он там не работает, то неоткуда и данным браться. А ещё и РКН со своей стороны помогает банить.