На картах Google, в отличие от карт «Яндекса», не отображается информация о возможности проезда по Крымскому мосту, запущенному для автотранспорта 16-го мая 2018-го года.

При помощи карт Google достаточно сложно найти даже проезд к мосту, однако, скорее всего, это временное упущение, которое будет исправлено в ближайшее время: несмотря на санкции Google развивает картографический сервис в Крыму. Например, на полуострове сейчас можно получать информацию о пробках, хотя в 2017-м году такую информацию Google путешественникам не предоставлял.

По условиям мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС), которое было заключено 17 апреля 2017 года, Google пообещал возобновить работу магазина приложений Google Play на территории всей России, включая Крым. В Google не комментировали договорённости, фактически же на полуострове активно используются IP соседнего российского региона — Кубани, поэтому неразрешимой проблемы у крымчан с Google нет (исторически он популярнее «Яндекса» в Крыму), если, конечно, забыть о проблеме с текущей версией «Карт».