Мэр Москвы в своём блоге пишет:
Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич»...
Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей.
Кроме того, совместно с КАМАЗом и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов.
Последний автомобиль "Москвич" был изготовлен в начале нулевых, более 20 лет автомобили этой марки не выпускались.
КамАЗ имеет опыт выпуска легковых автомобилей, хотя давний и в кооперации: на заводе в девяностых выпускалась "Ока". На текущий момент нижнекамцы имеют прототипы электромобилей (Кама-1 и Кама-2, с автопилотом третьего уровня (на этом уровне от водителя не требуется немедленной реакции на происходящее в процессе езды)) и сотрудничают с Москвой по производству автобусов.
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