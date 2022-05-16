М.Видео-Эльдорадо пересмотрели свою позицию по присутствию на маркетплейсах, и договорились с Яндекс.Маркетом о присутствии товаров сети на площадке "Яндекса"

До конца года на площадке «Яндекс.Маркета» должен появиться весь ассортимент «М.видео-Эльдорадо» – электроника, бытовая техника, товары для дома, товары для здоровья и ухода за собой, климатическая техника и др., поясняет представитель «М.видео». Товары на маркетплейсе можно будет оплачивать целиком и частями, а также покупать их в кредит, уточнил он.

М.Видео ушло с "Маркета" ещё в 2014-м году: ритейлер негативно отзывался об опыте работы с маркетплейсами, которые претендуют на слишком большую долю доходов при продаже техники и становятся точкой входа для покупателей.