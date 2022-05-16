Израильское издание Calcalist опубликовало цитаты из обращения Аркадия Воложа властям Израиля (оригинал, автоперевод, местный рерайт на русском), основная просьба: помочь организовать правовой статус сотрудников "Яндекса" желающих переехать и работать в Израиле, но не являющихся евреями, что делает практически невозможным для них получение израильского гражданства.

В тексте письма постулируется:

"Яндекс" перенесёт штаб-квартиру в Тель-Авив (?)

Основное с чем нужна помощь властей Израиля - легализация не являющихся евреями сотрудников желающих уехать из России

Аркадий приглашает адресатов письма (премьер-министр, глава МВД, министр финансов и глава науки и технологий) посетить с личным визитом офис "Яндекса" в Тель-Авиве.

(пресс-служба "Яндекса" утверждает, что "Причиной громкой новости, которая изначально появилась в израильском издании, стала ошибка перевода попавшего к ним документа с английского на иврит", что означает, что сам документ, всё же, существовал.

Вероятнее всего, самым существенным поводом обращения Воложа было именно разрешение проблем с проживанием в Израиле сотрудников не имеющих права на репатриацию: будет называться офис "Яндекса" в Тель-Авиве штаб-квартирой или нет — несущественно, а вот иметь возможность собрать большую команду яндексоидов в одной географической точке — полезно для бизнеса, где бы Аркадий Волож его в итоге не решил бы вести)