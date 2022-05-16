Аркадий Волож просил власти Израиля решить вопрос с легальностью нахождения яндексоидов-неевреев в Израиле


Израильское издание Calcalist опубликовало цитаты из обращения Аркадия Воложа властям Израиля (оригинал, автоперевод, местный рерайт на русском), основная просьба: помочь организовать правовой статус сотрудников "Яндекса" желающих переехать и работать в Израиле, но не являющихся евреями, что делает практически невозможным для них получение израильского гражданства.

В тексте письма постулируется:

  • "Яндекс" перенесёт штаб-квартиру в Тель-Авив (?)
  • Основное с чем нужна помощь властей Израиля - легализация не являющихся евреями сотрудников желающих уехать из России
  • Аркадий приглашает адресатов письма (премьер-министр, глава МВД, министр финансов и глава науки и технологий) посетить с личным визитом офис "Яндекса" в Тель-Авиве.

(пресс-служба "Яндекса" утверждает, что "Причиной громкой новости, которая изначально появилась в израильском издании, стала ошибка перевода попавшего к ним документа с английского на иврит", что означает, что сам документ, всё же, существовал.

Вероятнее всего, самым существенным поводом обращения Воложа было именно разрешение проблем с проживанием в Израиле сотрудников не имеющих права на репатриацию: будет называться офис "Яндекса" в Тель-Авиве штаб-квартирой или нет — несущественно, а вот иметь возможность собрать большую команду яндексоидов в одной географической точке — полезно для бизнеса, где бы Аркадий Волож его в итоге не решил бы вести)

 

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Нормальная новость, хотя то, что приходится немного гадать что же, всё-таки происходит, портит возможность её анализа

    Но когда меня это останавливало.

    У яндексоидов, ещё раз озвучим, есть проблема. Сформировалось несколько страт:

    1. Сотрудники, оставшиеся в России (и в будущем)
    2. Сотрудники, уехавшие (или планирующие уехать) из России в разные страны, готовые продолжать работать на "Яндекс"
    3. ^ те же, но не готовые работать на российский "Яндекс", но готовые работать с Воложем вне контура России.
    4. Уехавшие и нашедшие другую работу

    Первая и четвёртая категории не представляют для нас практически никакого интереса. С первыми ничего не надо делать, по большому счёту.

    С четвёртой категорией что делать? Да ничего: люди уехали, вышли на новую работу, кидаться и кричать им "хей, давай с нами, у нас коворкинг в Ереване"?

    Остаются те, кто уедут, кто готов работать в российском "Яндексе" и кто не готов.

    И взять и собрать их в Тель-Авиве — далеко не самый плохой бизнес-план в такой ситуации. Локация, конечно, выбиралась из числа удобных Аркадию, как понимаю, но претензий нет: это не разваливающиеся Тбилиси и Ереван, это не захолустные Вильнюс и Лимассол, это вполне себе живой город, с обилием урбанины и культуры, в том числе и русскоязычной. Это если не самый русскоязычный город за пределами границ бывшего СССР, то один из самых русскоязычных точно.

    Далеко от Европы, которая на россиян сейчас смотрит кос

    Организовать работу над Яндексом в Тель-Авиве? Наверное, нет проблем. Больших. Организовать работу над другими проектами Воложа, инкорпорированными вне России? Наверное, тоже возможно.

    И единственным препятствием для сбора всех, кого Аркадию хотелось бы в этом офисе видеть, является отсутствие возможности поселить и нанять в Тель-Авиве тех, кто не является (и не может являться по крови) гражданином Израиля.

    Ну, собственно, это единственное препятствие Аркадий и устраняет, очевидно.

    Разумный шаг: оставить при себе хоть что-то лучше чем ничего. Даже со стороны России глупо предъявлять претензии.

    А всё остальное из Каталиста, пожалуй, можно списать на трудности перевода.

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