Израильское издание Calcalist опубликовало цитаты из обращения Аркадия Воложа властям Израиля (оригинал, автоперевод, местный рерайт на русском), основная просьба: помочь организовать правовой статус сотрудников "Яндекса" желающих переехать и работать в Израиле, но не являющихся евреями, что делает практически невозможным для них получение израильского гражданства.
В тексте письма постулируется:
- "Яндекс" перенесёт штаб-квартиру в Тель-Авив (?)
- Основное с чем нужна помощь властей Израиля - легализация не являющихся евреями сотрудников желающих уехать из России
- Аркадий приглашает адресатов письма (премьер-министр, глава МВД, министр финансов и глава науки и технологий) посетить с личным визитом офис "Яндекса" в Тель-Авиве.
(пресс-служба "Яндекса" утверждает, что "Причиной громкой новости, которая изначально появилась в израильском издании, стала ошибка перевода попавшего к ним документа с английского на иврит", что означает, что сам документ, всё же, существовал.
Вероятнее всего, самым существенным поводом обращения Воложа было именно разрешение проблем с проживанием в Израиле сотрудников не имеющих права на репатриацию: будет называться офис "Яндекса" в Тель-Авиве штаб-квартирой или нет — несущественно, а вот иметь возможность собрать большую команду яндексоидов в одной географической точке — полезно для бизнеса, где бы Аркадий Волож его в итоге не решил бы вести)
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Нормальная новость, хотя то, что приходится немного гадать что же, всё-таки происходит, портит возможность её анализа
Но когда меня это останавливало.
У яндексоидов, ещё раз озвучим, есть проблема. Сформировалось несколько страт:
Первая и четвёртая категории не представляют для нас практически никакого интереса. С первыми ничего не надо делать, по большому счёту.
С четвёртой категорией что делать? Да ничего: люди уехали, вышли на новую работу, кидаться и кричать им "хей, давай с нами, у нас коворкинг в Ереване"?
Остаются те, кто уедут, кто готов работать в российском "Яндексе" и кто не готов.
И взять и собрать их в Тель-Авиве — далеко не самый плохой бизнес-план в такой ситуации. Локация, конечно, выбиралась из числа удобных Аркадию, как понимаю, но претензий нет: это не разваливающиеся Тбилиси и Ереван, это не захолустные Вильнюс и Лимассол, это вполне себе живой город, с обилием урбанины и культуры, в том числе и русскоязычной. Это если не самый русскоязычный город за пределами границ бывшего СССР, то один из самых русскоязычных точно.
Далеко от Европы, которая на россиян сейчас смотрит кос
Организовать работу над Яндексом в Тель-Авиве? Наверное, нет проблем. Больших. Организовать работу над другими проектами Воложа, инкорпорированными вне России? Наверное, тоже возможно.
И единственным препятствием для сбора всех, кого Аркадию хотелось бы в этом офисе видеть, является отсутствие возможности поселить и нанять в Тель-Авиве тех, кто не является (и не может являться по крови) гражданином Израиля.
Ну, собственно, это единственное препятствие Аркадий и устраняет, очевидно.
Разумный шаг: оставить при себе хоть что-то лучше чем ничего. Даже со стороны России глупо предъявлять претензии.
А всё остальное из Каталиста, пожалуй, можно списать на трудности перевода.