Минцифры вернулось к идее смягчения требований к разработчикам, которые хотят включать свои продукты в реестр отечественного программного обеспечения. Министерство предлагает ориентироваться не на долю российских бенефициаров, а на то, кто фактически контролирует компанию. Министр связи Максут Шадаев направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с предложениями по поддержке экономики. Министерство предлагает изменить требования к разработчикам ПО, чьи продукты можно включать в реестр отечественного софта.

«Приоритетным критерием», по мнению Минцифры, должна быть не доля участия российского лица в разработчике ПО (сейчас она должна быть не менее 50%), а контроль его деятельности российскими лицами. Согласно замыслу, это позволит включить в реестр продукты разработчиков, «акции которых находятся в свободном обращении на бирже», а также будет стимулом к выходу других компаний на биржу. Сейчас многие российские IT-компании, чтобы снять угрозу санкций и остаться на зарубежном рынке, переносят разработку продуктов за границу. В этом случае по текущему законодательству они могут быть исключены из реестра, потеряв доступ к рынку госзаказа. Идея Минцифры позволит избежать этого риска.

Правда не совсем понятно, кого в таком случае считать российскими владельцами и как определять, контролируют ли они компанию. Например, считать ли подконтрольным россиянам «Яндекс», в котором важнейшие решения принимает Аркадий Волож, безусловно имеющий отношение к России, но имеющий при этом израильское гражданство. Пока, скорее всего, Минцифры готово лояльно относиться ко всем игрокам, в принципе готовым работать с российским рынком.