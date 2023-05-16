Разработанный ITSumma продукт облегчит жизнь HR-специалистам, а также руководителям подразделений и всем сотрудникам.

У российского малого и среднего бизнеса теперь есть доступное и удобное решение для управления отпусками в компании — ITS Vacation

Что в нём главное:

возможность распланировать отпуска на любой календарный период — от месяца до нескольких лет;

простая и прозрачная система согласования заявлений;

наглядность графиков по каждому подразделению, что помогает избежать пересечения по специалистам внутри отделов.



Изначально этот продукт создавался для внутреннего использования, но он оказался настолько удобным, что было принято решение вывести его на рынок. ITS Vacation помогает существенно экономить рабочее время HR-специалистов, поскольку все согласования происходят в системе, то есть ни сотруднику, оформившему заявление, ни HR-специалисту нет нужды «ходить ногами» по согласующим руководителям. При этом любой сотрудник может увидеть как планируемые отпуска, так и текущие, чтобы знать, каких коллег не будет на работе в ближайшие 14 дней.

А если объединить ITS Vacation с системой электронного документооборота (как это сделано в ITSumma), то нужда в бумажных заявлениях отпадёт полностью. Это особенно актуально для компаний с филиалами в различных городах/регионах/странах или для бизнесов, использующих удалённую схему работы.

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Специалисты ITSumma с удовольствием проведут для вас демосессию!