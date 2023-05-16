«Магнит», по информации «Ведомостей», готовится запустить новый проект. Несколько дней назад АО «Тандер» (основное юридическое лицо ритейлера) разместило в соцсетях рекламный ролик (сейчас он удален), в котором говорится о «современном маркетплейсе», на котором можно будет заказать «от партнеров и поставщиков» доставку в течение трех часов не только продуктов питания, но и товаров для дома и дачи, косметики и средств для ухода, бытовой техники, аксессуаров для спорта и отдыха, мебель и многое другое.Сама площадка, видимо, будет работать под брендом «Магнит маркет», по крайней мере именно такое название фигурирует в ролике. Заявку на регистрацию такого товарного знака ритейлер подал в апреле этого года. Он предполагает приоритет сразу в 31 из 45 классов международной классификации товаров и услуг, включая спортивный и туристический инвентарь, кухонную утварь и технику, медицинские изделия, одежду, мебель и проч. В приложении «Магнит доставка» уже появились соответствующие новые категории, убедились «Ведомости», однако ассортимент товаров пока представлен лишь несколькими категориями, большинство из которых продается в магазинах ритейлера, например носки и колготки в разделе «одежда и обувь» или раскладной стул в разделе «дачная и садовая мебель». Представитель «Магнита» подтвердил, что ритейлер «готовит проект под названием «Магнит маркет» и запускал рекламу под таким названием. Но пообещал предоставить его подробности позже.

По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, у компании пока нет опыта продаж и налаженных каналов поставок в этих категориях (техника, мебель, одежда и проч.), поэтому она пытается это делать в формате маркетплейса. Он напоминает, что у ритейлера уже есть подразделения, которые занимаются продажей непродовольственных товаров, например «Магнит косметик» и «Магнит аптека», поэтому вполне логично, что начинают развиваться проекты в сфере экспресс-доставки с расширением ассортимента продукции. Тем более что у потребителей многие проекты (например, Ozon Fresh и «Маркет 15» от «Яндекс маркета»), занимающиеся экспресс-доставкой, уже ассоциируются не только с продуктами и готовой едой, но и с непродовольственными товарами. Бурмистров также добавляет, что у «Магнита» есть собственная платформа, которая позволяет добавлять туда партнерские категории, но предупреждает, что сам этот рынок непростой, так как маркетплейсов сейчас много и конкуренция тут очень серьезная.