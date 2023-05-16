Кризис венчурного инвестирования в России (в мире в целом он тоже наблюдается) заставил ФРИИ поменять стратегию, рассказал журналистам директор фонда Кирилл Варламов.

«Мы будем искать в каком-то смысле «антиединорогов», – отметил Варламов. По его словам, ранее акселератор ФРИИ ориентировался на компании с длительным сроком инвестирования, но с большой прибылью в результате IPO или продажи инвестору-стратегу. Теперь же фонд планирует вкладываться в стартапы, зарабатывать на которых сможет в виде дивидендов в перспективе одного года – двух лет. Такой стратегии ФРИИ придерживался до 2018 г., добавил Варламов.

Смена стратегии произошла на фоне сокращения российского рынка венчурного финансирования в 10 раз.

«Мы планируем набрать порядка 15-25 компаний, но если придет много хороших, то мы готовы взять и до 35 компаний», – рассказал Варламов, говоря о ближайшем наборе стартапов в акселератор. Фонд будет готов предложить до 5 млн руб. за 7-10% акций компании. Из обязательных условий – выручка в размере 12-100 млн руб. в год и преимущественно российское владение: не менее 50% компании должны принадлежать гражданам России. В дальнейшем ФРИИ сможет инвестировать в эти же компании уже до 80 млн руб.

Всего ФРИИ планирует инвестировать в такие стартапы по 750 млн руб. ежегодно на протяжении 2-3 лет. Всего ФРИИ сможет инвестировать до 2,25 млрд руб. до 2025 г.