Подавляющиее большинство россиян, которых смог охватить своим опросом сервис Calltouch, "считают работу отечественных маркетплейсов неудовлетворительной".

Чаще всего пользователи онлайн-платформ жалуются на повышение цен (25,7%), продажу подделок (21,6%) и некачественных товаров (17,6%), а также плохое отношение к сотрудникам (14,6%).

Рост числа покупок на маркетплейсах за последний год более четверти россиян связывают с уходом популярных зарубежных брендов.

Каждый четвертый опрошенный готов покупать на маркетплейсах только недорогостоящие товары стоимостью до 2 тысяч рублей, при этом почти столько же (23,8% опрошенных) совершают на площадках и существенные траты свыше 20 тысяч рублей. Около 22% россиян в целом не ограничивают себя в стоимости покупок, по 7–9% голосов набрали варианты в диапазоне 5–15 тысяч рублей, и 4,2% — от 15 до 20 тысяч рублей.

Исследование показало, что каждый четвертый покупатель готов приобретать на маркетплейсах любые товары, если они ему необходимы. Остальные три четверти более избирательны: 27% россиян не готовы покупать на маркетплейсах подарки, в которых важна упаковка, 23% — дорогостоящие вещи, по 17% — нижнее белье, брендовые товары, хрупкие вещи и посуду и 13% — любую электронику.