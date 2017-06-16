15 июня погранслужба Украины рассказала, что к ней обратились двое россиян с просьбой о предоставлении политического убежища из-за преследования в России по политическим мотивам. Позднее выяснилось, что речь идёт о Владиславе Здольникове (IT-консультанте Фонда борьбы с коррупцией, «ФБК» Навального) и Александре Брусенцове. Вечером того же дня Здольников подтвердил, что он пообещал украинским пограничникам обратиться за политическим убежищем. На момент публикации он и его знакомый прошения не подавали, рассказал Здольников в своём телеграм-канале.

На границе пограничник сказал, что ему нужны исключительно оригиналы приглашения, не поставил запрет на въезд и отказался пускать. К тому моменту мы уже достаточно устали, возвращаться назад очень не хотелось, и чтобы вынудить пограничников перестать заниматься хернёй, сказали фразу «мы будем подавать на политическое убежище в случае уголовного преследования по политическим мотивам», после чего погранцы, 10 часов промурыжив нас расспросами, чем мы занимаемся и кто мы такие, пропустили в страну в статусе туристов. Нас посадили на автобус до Киева, и в нем мы просто охренели от новости о том, что мы, якобы, попросили политическое убежище. Ну что тут можно сказать.

Российский Роскомнадзор, по информации источников «Ведомостей», считает Здольникова и ещё одного сторонника ФБК (но не сотрудника), неупомянутого выше Александра Литреева, виновными в недавних блокировках сайтов, не входящих в «черный список» ведомства. 15 июня Литреев заявил «Медузе»: «Все обвинения Роскомнадзора беспочвенны — я никак не причастен к блокировкам и никогда этим не занимался».

До сердины мая 2017 года Украина не имела как-то ярко обозначенного политического отношения к онлайну, но 16 мая страна предпочла выйти из группы государств с абсолютно свободным интернетом. По указу президента страны на Украине с средины мая запрещён доступ к сервисам «Яндекса», Mail.ru Group, например к соцсетям ВКонтакте и «Одноклассники» (и работа связанных с ними юридических лиц), и к другим ресурсам. В целом президент Украины запретил 81 it-компанию или сервис.