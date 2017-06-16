Bloomberg опубликовал очерк об основателе «1С» Борисе Нуралиеве и его бизнесе. Второму по масштабу продавцу ПО для бизнеса в России для продолжения роста требуется расширение на зарубежных рынках, сообщило американское деловое издание. Месяц назад представители «1С» и присоединившийся к ним ветеран Abbyy, хорошо известной за пределами РФ компании, Сергей Андреев, пообещали прицельно заняться дальним зарубежьем. Весной план 1C услышали преимущественно россияне.

В мае 2017 года представители 1C сообщили, что Андреев получил 20% «1С International» и возглавил этого нового экспортёра ПО. Предприниматель тогда рассказал CNews, что под его руководством «1С International» запустит серию пилотных продаж «1С:Предприятие» («1С:Enterprise») в самых разных странах дальнего зарубежья, богатых и бедных, развитых и нет. До мая экспорт «1С:Предприятия» приносил «1С» 20% экспортной выручки. По плану за 5 лет зарубежные доходы должны сравняться с доходами от продаж «1С:Предприятия» на домашнем, российском рынке. В тот момент «1С» работала с партнёрами из 25 стран мира.

16 мая 2017 года президент Украины запретил в своей стране «1С», однако уже через день национальная спецслужба заявила, что украинские предприниматели смогут и дальше пользоваться запрещённым «1С» (на нём работает до 80% бизнеса в стране).

Bloomberg представил Нуралиева американским читателям — рассказал историю основанной 26 лет назад компании: «Мы по сути создали целую отрасль» и собственный язык программирования. Обратил внимание на старомодный стиль Нуралиева, востребованный бухгалтерами, и подчеркнул, что в бизнесе успешной «1С» старомодного мало. Преимуществом 1C стали способности адаптировать продукты под быстро меняющиеся стандарты бухгалтерского учета в РФ, рассказала Bloomberg Ольга Ускова, Cognitive Technologies. В последние годы дополнительной популярности «1С» на домашнем рынке способствует тенденция к импортозамещению. «Теперь, когда надо отчитываться за импортозамещение, стало модно говорить: ‘Да, у нас внедрена 1С’», — объяснил Нуралиев.



Доля «1С» на российском рынке ПО для бизнеса в сравнении с SAP, Microsoft, Oracle и «Галактикой» по данным IDS и CNews

В 2016 году годовая выручка увеличилась на 6 процентов, до $650 миллионов — это позволяет занимать второе место в стране после SAP (компании работают хотя и на пересекающихся, но разных рынках — в небольших и средних предприятиях решений SAP обычно нет, по числу установок 1C уверенно лидирует). Bloomberg оценил «1С» в $2,3 миллиарда, доля Нуралиева, которому принадлежит около половины бизнеса, составляет $1,2 миллиарда.

Нуралиев объяснил Bloomberg, что победить глобальных гигантов за пределами России непросто, однако «1С» может помочь огромный опыт работы для небольших компаний в развивающейся экономике. Первые новые контракты «1С» уже заключили во Вьетнаме, рассказал основатель компании.