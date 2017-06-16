Судья Московского городского суда согласилась с требованием АО «Первый канал» о блокировке сайта распространяющего «Интервью Путина» (The Putin interviews), документальный фильм Оливера Стоуна. Суд обязал (формат *.docx) Роскомнадзор заблокировать tushkan.club. Решение вынесено 14 июня 2017 года, на момент публикации, 16 июня, Роскомнадзор не включил домен в реестр сайтов подлежащих блокировке. В свою очередь tushkan.club не показывает видео при прямом обращении из рунета, однако показывает «Интервью Путина», например, при включении VPN в браузере Opera или других простейших средств обхода блокировок — так пираты провоцируют заинтересованного в Путине зрителя учиться обходить фильтрацию Рунета.

Следует отметить, что рядом с «Интервью Путина» tushkan.club распространяет такие материалы «Первого канала», как сериалы «Мажор», «А у нас во дворе…» и другие. Официальный сайт «Первого канала» предлагает эти же фильмы в прокат — например за 12 серий «А у нас во дворе…» сайт телеканала возьмёт 199 рублей, пираты же показывают их бесплатно. Тем не менее «Первый канал» не выдвигал претензий за использование вышеперечисленных и других собственных материалов. Сейчас канал и суд защищают «Интервью». Премьера фильма уже состоялась на американском канале Showtime, а на 1tv.ru и в российском эфире первая серия интервью появится 19 июня.

14 января 2017 года российский телеканал «опередил» западных конкурентов, но по «преступной халатности». Один из сотрудников канала, без злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности и в пиратском файлообмене появилась последняя серия телесериала «Шерлок», озвученная «Первым». Запись начала распространяться за сутки до официальной мировой премьеры. Сейчас пираты распространяют материалы защищаемые «Первым каналом», но не в его русской озвучке — выложенную версию «Интервью Путина» перевела SunShine Studio.