Судья Московского городского суда согласилась с требованием АО «Первый канал» о блокировке сайта распространяющего «Интервью Путина» (The Putin interviews), документальный фильм Оливера Стоуна. Суд обязал (формат *.docx) Роскомнадзор заблокировать tushkan.club. Решение вынесено 14 июня 2017 года, на момент публикации, 16 июня, Роскомнадзор не включил домен в реестр сайтов подлежащих блокировке. В свою очередь tushkan.club не показывает видео при прямом обращении из рунета, однако показывает «Интервью Путина», например, при включении VPN в браузере Opera или других простейших средств обхода блокировок — так пираты провоцируют заинтересованного в Путине зрителя учиться обходить фильтрацию Рунета.
Следует отметить, что рядом с «Интервью Путина» tushkan.club распространяет такие материалы «Первого канала», как сериалы «Мажор», «А у нас во дворе…» и другие. Официальный сайт «Первого канала» предлагает эти же фильмы в прокат — например за 12 серий «А у нас во дворе…» сайт телеканала возьмёт 199 рублей, пираты же показывают их бесплатно. Тем не менее «Первый канал» не выдвигал претензий за использование вышеперечисленных и других собственных материалов. Сейчас канал и суд защищают «Интервью». Премьера фильма уже состоялась на американском канале Showtime, а на 1tv.ru и в российском эфире первая серия интервью появится 19 июня.
В феврале 2016 года крупнейшие российские телеканалы подали в суд на американские сайты за нелегальное распространение своего контента → Roem.ru
14 января 2017 года российский телеканал «опередил» западных конкурентов, но по «преступной халатности». Один из сотрудников канала, без злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности и в пиратском файлообмене появилась последняя серия телесериала «Шерлок», озвученная «Первым». Запись начала распространяться за сутки до официальной мировой премьеры. Сейчас пираты распространяют материалы защищаемые «Первым каналом», но не в его русской озвучке — выложенную версию «Интервью Путина» перевела SunShine Studio.
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В фильме встроена реклама очередного казино :) Всё по пиратской классике