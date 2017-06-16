Компания Moroz Records не смогла заблокировать через суд доступ к «ВКонтакте» из-за незаконного размещения песен Виктора Цоя, группы «Звуки Му» и других артистов. В результате компания попросила заблокировать страницы «ВКонтакте» с пиратскими песнями и возместить ущерб на 1,95 млн рублей. Сегодня «Ведомости» обратили внимание, что ещё в мае суд отказал Moroz по обоим пунктам.

Раньше Мосгорсуд просил суд заблокировать «ВКонтакте» на две недели — до подачи иска по существу. Суд согласился, но Роскомнадзор не стал блокировать страницу, т.к. якобы спорные песни из «ВКонтакте» были сразу удалены. На самом деле песни можно было найти, хотя и с трудом.

Вчера основатель Moroz Records Сергей Морозов сказал «Ведомостям», что компания будет обжаловать решение Мосгорсуда. Однако, срок обжалования истекает уже на следующей неделе.

В суде выяснилось, что у Moroz есть права не на все заявленные в иске песни. Часть треков Цоя находятся у «Объединенного медиа агентства», управляющего ими по лицензии от «Первого музыкального издательства». Во «ВКонтакте» эти треки были загружены с ведома ОМА, говорится в решении суда, и истец был вынужден снять требования по этим трекам.

Суд отказал в денежной компенсации, сославшись на положения четвертой части Гражданского кодекса, по которой владелец интернет-ресурса признается информационным посредником и не несет ответственности за пользовательский контент. При этом компания обязана реагировать на жалобы и максимально быстро устранять нарушения, что и было сделано, подтвердили в суде обе стороны конфликта.